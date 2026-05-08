El estrecho de Ormuz dispara la caja de las grandes petroleras europeas

La fotografía que deja la crisis energética provocada por el cierre del estrecho de Ormuz se presenta de forma muy desigual. Mientras consumidores y países importadores ven cómo se encarece su factura, las grandes petroleras han abierto una ventana de negocio en cuyo podio se sitúan las principales europeas, con subidas récord de hasta el 129%.

Si bien la lectura por áreas geográficas está incompleta a falta de datos de las petroleras del golfo Pérsico, los resultados trimestrales sí reflejan la tendencia desigual que están siguiendo las refinerías a ambos lados del Atlántico.

En la orilla de Estados Unidos, cotizadas como Chevron o ConocoPhillips presentan cifras similares de beneficios, en el entorno de los 2.300 millones de euros, y sus porcentajes de caída superan el 26% en el primer caso y rozan el 15% en el segundo. Mientras tanto, ExxonMobil ofrece una doble lectura: su beneficio reportado, de casi 3.600 millones de euros, supone una bajada del 45,5%; pero su beneficio ajustado (excluyendo lo que denominan efectos temporales) escaló cerca de un 16%, hasta los 7.480 millones de euros.

Al mismo tiempo, en Europa, la británica BP ha registrado esa gran alza del 129% en su beneficio subyacente, que se sitúa en 2.719 millones de euros. Con esa misma métrica, la española Repsol ha obtenido 873 millones de euros de beneficio ajustado, un 57% más, aunque su beneficio neto de 929 millones de euros representa un incremento del 154%; la portuguesa Galp ha mejorado sus beneficios recurrentes un 41%, al alcanzar los 272 millones de euros; y la francesa TotalEnergies ha subido un 29% gracias a sus 4.588 millones de euros de beneficio ajustado.

En paralelo, la londinense Shell ha reportado 5.862 millones de euros de beneficio subyacente, lo que supone un 23% más; y la noruega Equinor ha registrado una mejora del 18% con 2.634 millones de euros en esa misma línea de sus cuentas. La finlandesa Neste, por su parte, ha logrado pasar de pérdidas a beneficios en este arranque del año, con beneficios por 533 millones de euros.

Las peor paradas de Europa

Pese a este panorama, no todas las petroleras europeas han podido traducir la crisis energética en una mejora de sus resultados: en el bloque queda fuera de esa lectura se encuentran la húngara MOL, la austríaca OMV y la italiana Eni. Pese al denominador común de no haber logrado aprovechar el entorno, la casuística difiere.

La de Budapest fue la que salió peor parada este trimestre. Su resultado operativo cayó un 25%, hasta los 532 millones de euros, lastrado por problemas de suministro y sus compras en mercados con control de precios; mientras, con 323 millones de euros, la de Viena hundió su marca anterior un 22%.

Por su parte, la cotizada con sede en Roma sufrió un retroceso cercano al 8% con 1.302 millones de euros de beneficio ajustado. Su caída se explica parcialmente por el efecto divisa, pero también porque el primer trimestre del año pasado presentaba unos números abultados como consecuencia de unos ingresos extraordinarios.

Empresas estatales

Además de la ausencia de datos de las petroleras nacionales controladas por los estados de la península arábica (Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí o Kuwait), otros productores importantes como Venezuela, Brasil o Rusia tampoco ofrecen todavía sus números correspondientes al primer trimestre del año.

En cambio, la mexicana Pemex sí ha hecho públicas sus cifras, que evidencian la enorme crisis que sufre la compañía: perdió 2.271 millones de euros en el primer trimestre del año, un 6,3% más que el año anterior.

Petrochina, sin embargo, obtuvo un beneficio neto de 6.037 millones de euros, lo que significa una mejora que ronda el 2% en comparación con el arranque del año 2025.