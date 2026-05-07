Investigan en EEUU posibles apuestas viciadas con información privilegiada sobre el precio del petróleo

El gobierno de Estados Unidos ha decidido iniciar una investigación para analizar operaciones sospechosas por valor de 2.600 millones de dólares en el mercado de petróleo previas a anuncios del presidente Trump y de un alto cargo de Irán relacionados con la guerra en el país asiático.

En concreto, son al menos cuatro operaciones en las que se apostó que el precio del crudo bajaría justo antes de que ocurriera, según informa la cadena ABC News, en un contexto en el que se ha especulado con posibles apuestas viciadas con información privilegiada.

De hecho, ante las dudas surgidas por grandes intercambios de dinero en los mercados momentos antes del ataque contra Venezuela de principios de año o anuncios relacionados con la guerra de Irán, la Casa Blanca ha prohibido a sus empleados participar en aplicaciones de apuestas o mercados financieros en las que interfiera la información privilegiada de la que disponen.

Por el momento, un soldado que participó en la captura de Nicolás Maduro ya fue detenido hace dos semanas por hechos de este tipo, acusado de fraude y uso fraudulento de información confidencial, tras apostar a que se produciría la detención del mandatario venezolano. Con esa maniobra, sus ganancias se elevaron hasta los 400.000 dólares.