Eto'o también gana la batalla a Hacienda, por más de 400.000 euros

El exfutbolista Samuel Eto'o ha logrado una importante victoria judicial frente a la Agencia Tributaria. Aunque la cuantía dista mucho de los 60 millones de euros que ha recuperado Shakira tras pleitear con Hacienda, el de Camerún ha visto cómo la Audiencia Nacional anulaba su liquidación fiscal correspondiente al IRPF de 2005, su primer año completo en el FC Barcelona, por algo más de 400.000 euros.

Detrás de la decisión judicial está la demora de la administración pública, tal y como ha publicado Forbes. En concreto, la Audiencia estima que se excedió el plazo estipulado para llevar a cabo la investigación, de modo que echa el cierre —provisional; todavía cabe recurso al Supremo— a un litigio que duró más de una década en torno a los derechos de imagen de quien fuera delantero de equipos como el Real Madrid, el Inter de Milan o el Chelsea.

En esta causa, Hacienda trataba de que determinados ingresos derivados de la imagen del entonces futbolista tributasen directamente vía IRPF y no a través de sociedades, pero la Justicia determinó que los 877 días empleados en la investigación, aun descontando los retrasos atribuibles al camerunés, superaban el límite legal de un año.

De este modo, la regularización, que sumaba a los 303.000 euros en juego otros 105.000 euros de intereses, queda revocada, salvo decisión en contra del Tribunal Supremo en caso de que la Agencia Tributaria decida recurrir en casación.

El incidente de 2005 no fue el único litigio de Eto'o con la hacienda española. De hecho, el futbolista fue condenado en 2022 por un fraude fiscal cometido entre 2006 y 2009 en relación con una cuantía de 3,87 millones de euros.