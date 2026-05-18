Shakira recuperará 60 millones de euros tras ganar una batalla a Hacienda, que recurrirá

Más de años después de que Hacienda iniciase su batalla contra Shakira, a la que consideraba residente fiscal en España y, por tanto, obligada a un pago de impuestos mucho mayor que el liquidado por la cantante, la Justicia ha dado la razón a la artista colombiana y ha sentenciado que se le deben abonar casi 60 millones de euros que le han sido retenidos "de forma indebida".

Una vez conocido el fallo de la Audiencia Nacional, la expareja de Gerard Piqué ha emitido un comunicado para celebrar la decisión judicial, pero la Agencia Tributaria no está dispuesta a dar la guerra por perdida y ya ha anunciado —a través de Europa Press— que instará a la Abogacía del Estado a que recurra la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Esta decisión de la hacienda española se fundamenta en el hecho de que la de Barranquilla ya firmó un pacto con fiscalía para evitar el juicio sobre seis delitos de fraude fiscal cometidos entre 2012 y 2014, que le llevó a pagar una cantidad cercana a los 25 millones de euros, aunque la Audiencia solo dilucidaba la situación del año 2011.

Sobre ese ejercicio, Shakira alegaba que no pasó más de 183 días en España debido a que se encontraba inmersa en una gira mundial que la llevó a dar 120 conciertos en 37 países, y la Audiencia Nacional le dio la razón al apuntar que fueron 163 los días que estuvo en nuestro país. Y, apuntando que la base de sus actividades económicas y el desarrollo de las mismas "radica fuera del territorio nacional", decidió anular íntegramente las liquidaciones tributarias y sanciones que le fueron impuestas y que consideró "contrarias a derecho".

"Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria", ha reivindicado la intérprete del Waka Waka, quien ha lamentado "el señalamiento público brutal" al que fue sometida.

No obstante, el proceso no ha terminado, ya que Hacienda prevé gastar la última bala, el recurso de casación ante el Supremo. Tiene 30 días para hacerlo.