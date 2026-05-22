El euro, una de las monedas perdedoras de la guerra en Oriente Próximo

Ebury, la fintech controlada por Banco Santander, sitúa al euro entre las divisas "perdedoras" por el conflicto en Oriente Próximo, mientras el dólar y el yen como las monedas que salen más beneficiadas.

En el caso del euro, la elevada dependencia energética de Europa y el impacto que el encarecimiento del petróleo tiene sobre el crecimiento económico de la eurozona respaldan la visión de la financiera. En su último informe, señala que la moneda comunitaria ha perdido terreno frente a la mayoría de grandes divisas debido a la combinación de crisis energética, debilidad de los indicadores de actividad y aumento de la inflación importada.

En concreto, subraya que el viejo continente afronta una situación "especialmente delicada" por su condición de importador neto de energía y por sus bajos niveles de reservas de gas natural licuado.

De igual modo, Asimismo, las divisas asiáticas se colocan entre las más vulnerables al conflicto, ya que entre el 80% y el 90% del petróleo consumido en Asia transita por el estrecho de Ormuz, lo que deja particularmente expuestas a monedas como el won de Corea del Sur, la rupia de India, el bath de Tailandia y el ringgit de Malasia.

Por el contrario, los grandes beneficiados en el actual contexto son el dólar de Estados Unidos y, en menor medida, el franco de Suiza y el yen de Japón. Otras, como el yuan de China, el dólar de Canadá, la corona de Noruega, el dólar de Australia, el peso de Colombia y el real de Brasil podrían verse favorecidas por la mejora de sus balanzas exteriores, ingresos fiscales y reservas de divisas.

En el caso de la moneda norteamericana, su papel como principal activo refugio global y el hecho de que el país es exportador neto de energía reducen su exposición al shock petrolero en Oriente Próximo.

Desde el inicio de la contienda contra Irán, el euro se ha depreciado un 1,8% frente al dólar, al pasar de cambiarse por 1,814 a 1,159, según Europa Press.