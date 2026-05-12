Rusia aumentó casi un 50% sus ingresos por petróleo y gas desde el inicio de la guerra en Irán

La guerra en Irán ha sido un balón de oxígeno para la economía de Rusia, centrada en su propio conflicto bélico con Ucrania y tratando de hacer frente a las sanciones occidentales. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha traído consigo la suspensión de alguno de los vetos impuestos por Estados Unidos a la compra de su petróleo, al tiempo que la subida de los combustibles fósiles le ha hecho aumentar sus ingresos por ventas de petróleo y gas.

Según los datos del Centre for Research on Energy and Clean Air, el Kremlin recibió unos 44.100 millones de euros por estas exportaciones entre marzo y abril, coincidiendo con el shock energético ocasionado por el cierre de la salida del golfo Pérsico. Se trata de un salto significativo si se compara con el mes previo: en febrero, Moscú obtuvo por esta vía unos 13.800 millones de euros.

Así pues, el país liderado por Putin pasó de ingresar unos 490 millones de euros al día en febrero a escalar hasta los 713 de marzo y, de nuevo, hasta los 734 de abril, cerca de un 49% más. Se trata, según el informe, del nivel más alto en dos años y medio.

Coincidiendo con la salida a la luz de este documento, el vice primer ministro ruso, Alexander Novak, ha reconocido que el conflicto en Oriente Próximo "está creando las condiciones para un aumento de los ingresos por exportaciones de petróleo y gas, así como de otras materias primas", si bien ha asumido que será algo temporal.

"La situación actual en los mercados internacionales no debe considerarse como una fuente adicional para resolver problemas presupuestarios y macroeconómicos", ha apuntado, en una entrevista con un diario ruso al que ha adelantado las previsiones de PIB para este año. Según sus cálculos, la economía del país soviético crecerá un 0,4% este año, lejos del 1,3% previsto. Su inflación, además, alcanzará el 5,2% en este ejercicio.