Un fallo técnico en el control de tráfico aéreo cancela más de 400 vuelos en Reino Unido

Un fallo técnico en el control del tráfico aéreo de Reino Unido ha provocado la cancelación de más de 400 vuelos en los principales aeropuertos del país, incluidos los londinenses Heathrow y Gatwick, además de Manchester y Birmingham.

Mientras el gestor aeronáutico británico trabaja ya en la recuperación del sistema, la secretaria de Transportes, Heidi Alexander, se ha disculpado por lo ocurrido. "Sé que esto resultará frustrante para los pasajeros y lo siento", ha expresado.

La suspensión ha afectado a muchos aeropuertos, tanto en Inglaterra como en Escocia e Irlanda del Norte, y easyJet y British Airways aparecen como las compañías más afectadas por la incidencia, con 137 y 111 movimientos suprimidos, según Europa Press.

De hecho, la primera de ellas ya se ha comprometido a ofrecer alternativas a sus clientes para mitigar el impacto, bien a través de reembolsos o de cambios de fechas.