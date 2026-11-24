La estación de esquí de Baqueira Beret ha decidido posponer el inicio de la temporada, previsto inicialmente para el próximo sábado, a la espera de que se produzcan más nevadas y la acumulación de nieve permita garantizar la práctica de este deporte.

Según las predicciones meteorológicas, en los próximos días se prevén nuevas precipitaciones en forma de nieve y un descenso de las temperaturas tanto en Val d'Aran como en Valls d'Àneu, de modo que se aguarda que en un breve plazo se puedan poner en marcha las instalaciones.

Este año, tras una inversión de 24 millones de euros, la estación cuenta con un nuevo telesilla, al tiempo que se han llevado a cabo mejoras en Baqueira 1800, la zona para debutantes, así como en otras pistas y en la oferta de servicios.

Así pues, a la espera de la reapertura, los interesados pueden realizar sus reservas tanto presencialmente, en la oficina de información, como por teléfono y a través de internet o de la aplicación.