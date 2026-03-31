Última semana de la temporada en Baqueira: mucha nieve y un programa de despedida

La estación de esquí de Baqueira Beret afronta la última semana de la temporada con nevadas que podrían mantenerse hasta el Jueves Santo y que dejan más de dos metros de espesor en las cotas altas de las montañas.

Y, para despedirse hasta después del verano, ha puesto en marcha un programa de actividades que culminará el sábado con la Moët Winter Lounge Closing Party, en la que los djs Ponce y Faby estarán pinchando el cierre de temporada.

Además, pensando ya en que la siguiente temporada venga con un disfrute máximo de las pistas de esquí, Baqueira pone a disposición de sus clientes un servicio de reparación y custodia del equipo deportivo.

Con esta propuesta, Baqueira Beret acompaña al usuario más allá del calendario de invierno, al integrar el mantenimiento y la logística del material dentro de una visión más amplia —y esencial— de la experiencia de esquí.