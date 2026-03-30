La famosa esquina de Piccadilly Circus, a la venta por unos 520 millones de euros

La icónica esquina de Piccadilly Circus, en Londres, famosa por sus grandes pantallas publicitarias de neón, sale a la venta por unos 520 millones de euros.

Se trata de una parcela de unos 4.000 metros cuadrados en el corazón de la capital británica sobre la cual se alza un inmueble que, además de las Piccadilly Lights, alberga oficinas de nueva construcción y locales comerciales prime.

En total, son 17.465 metros cuadrados de superficie de uso mixto, de los cuales 11.706 corresponden a oficinas y otros 5.388 son la suma de cuatro flagship stores, actualmente con un contrato de arrendamiento en vigor.

Junto al banco de inversiones Lazard, la inmobiliaria Savills se encargará de la venta a instancias de Land Securities Group, la mayor empresa de desarrollo e inversión inmobiliaria comercial de Reino Unido. Precisamente, esta compañía británica continuará gestionando la infraestructura digital del inmueble a través de un nuevo derecho de uso de 250 años y retendrá el 95% de los ingresos netos de explotación generados por este soporte.

"Un fuerte interés"

Con todo, para la consultora inmobiliaria, este edificio, conocido como Lucent, supone una oportunidad "extraordinariamente única" para adquirir un freehold icónico en el distrito del West End de Londres.

De hecho, aguarda "un fuerte interés" por parte de inversores globales en una propiedad de bajo riesgo y atractivo potencial de crecimiento.