El sector inmobiliario de lujo en Suiza, imán para invertir en 2026, pero con menor revalorización

El mercado de viviendas de lujo en Suiza está registrando una tendencia alcista que todo apunta se prolongará a lo largo de 2026 aunque de forma algo más debilitada, por lo que seguirá siendo un terreno interesante para tener en cuenta a efectos de adquisición de propiedades y de inversión, según las conclusiones de un informe realizado por la consultora Julius Baer Real State.

"El estatus del mercado inmobiliario suizo como refugio seguro y la escasa disponibilidad de alternativas de inversión de alta rentabilidad están aumentando el atractivo de este mercado para muchos inversores, lo que conlleva un aumento en el número de transacciones en el mercado de capitales. En combinación con la baja liquidez del mercado, esto intensifica la presión alcista sobre los precios. Por lo tanto, cabe esperar que los precios tanto de las viviendas de lujo en propiedad como de las propiedades residenciales de inversión sigan subiendo", señala el informe al que ha tenido acceso La Región Internacional.

Sin embargo, el informe apunta también que es probable que la subida de precios se debilite este año, ya que "si bien el entorno de bajas tasas de interés sigue siendo favorable, es improbable que el mercado se beneficie de los estímulos adicionales a la demanda previstos para 2025". Además, el crecimiento del empleo en Suiza se situará por debajo del promedio, lo que frena la inmigración y también la demanda de vivienda. Por último, el anuncio de que el régimen de valoración de alquileres imputados de Suiza se abolirá en 2028, también podría reforzar el atractivo de las viviendas de nueva construcción.

En todo caso, Suiza sigue ejerciendo un fuerte atractivo para los hogares de altos ingresos procedentes del extranjero. Las razones para ello incluyen no solo la estabilidad institucional y política, junto con una alta calidad de vida, sino también parámetros fiscales ventajosos en ciertos cantones.

Suben más las viviendas unifamiliares

A lo largo de 2025 los precios de las viviendas unifamiliares en el segmento premium aumentaron un 5,6 % en todo el país, superando ligeramente al mercado inmobiliario suizo en general (+5,3%). Con un aumento del 4,2 %, los precios también fueron notables para los apartamentos de lujo en propiedad en ubicaciones privilegiadas, aunque este incremento fue ligeramente inferior al registrado en el segmento medio suizo (+4,5 %). Esta última oleada de subidas de precios subraya el gran atractivo de las viviendas exclusivas en propiedad en ubicaciones privilegiadas.

Las viviendas unifamiliares de alta gama se revalorizaron en casi todas las regiones del país en 2025, aunque con importantes variaciones. El aumento de precios en los Alpes Orientales el año pasado fue particularmente notable, con una subida superior al 3% interanual, ya que en la región existe una demanda persistentemente fuerte de segundas residencias, pero una oferta muy limitada.

En la región de Zúrich/Suiza Central, los precios de las viviendas mantuvieron una trayectoria de crecimiento del 6%. La fortaleza económica de esta región, combinada con parámetros fiscales favorables en ciertos municipios, ha facilitado que las familias de altos ingresos accedan a este mercado. Esta tendencia positiva también se ha mantenido en la región del lago Leman, impulsada, entre otros factores, por una sólida demanda internacional.

Por el contrario, el aumento de precios en los Alpes occidentales fue mucho más moderado el año pasado (+1,6%), ya que la amplia oferta de propiedades disponibles ha contenido la inflación. En el sur de Suiza, que sigue caracterizándose por un exceso de oferta estructural, las subidas de precios se han concentrado principalmente en las zonas más asequibles de la región.

Suben los apartamentos en Zurich y los Alpes, bajan en el sur del país

Los precios también han aumentado en el segmento de apartamentos de propiedad privada, aunque el dinamismo ha sido inferior al de las viviendas unifamiliares. De nuevo, la región de Zúrich/Suiza Central registró un aumento superior a la media (más del 6%), ya que la aguda y persistente escasez de oferta en la zona se ha acentuado aún más. La inflación de precios también se ha mantenido elevada en las regiones alpinas del oeste de Suiza y en la región del lago Leman, con aumentos del 6,2% y del 3,2% respectivamente. En el sur de Suiza, un persistente exceso de oferta limita el potencial de aumentos de precios; solo ciertas propiedades en ubicaciones privilegiadas experimentan inflación. En promedio, esta región registró una caída de precios del 2,3 % a lo largo de 2025.