La Fed mantiene estables los tipos de interés, pero rompe su unanimidad

Kevin Warsh pronuncia un discurso tras ser nombrado presidente de la Reserva Federal de EE. UU., bajo la mirada del presidente Donald Trump

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos ha resuelto mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, cumpliendo así con los pronósticos del consenso de analistas.

De esta manera, el banco central encadena cinco reuniones sin modificar la tasa de referencia, que se mantiene estable desde el mes de enero, tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos.

No obstante, a diferencia de la reunión del pasado mes de junio, el órgano de gobierno del banco central estadounidense no ha tomado su decisión de manera unánime, sino por una mayoría de nueve votos a favor frente a tres en contra, de consejeros que preferían subir un cuarto de punto el precio del dinero.

Justificación

En su análisis, la entidad destaca que la actividad económica se expande a un ritmo sólido, a pesar de la elevada incertidumbre, debida en parte al conflicto en Oriente Próximo.

De este modo, apunta que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes, mientras que la creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de paro se ha mantenido prácticamente sin cambios.

Inflación

En cuanto a la inflación, la Fed admite que sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2%, lo que refleja en parte las perturbaciones de la oferta que han provocado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el energético.

En este sentido, el Comité de la Fed afirma que "garantizará la estabilidad de precios".

La tasa de inflación en EEUU se moderó del 4,2% en mayo al 3,5% en junio, mientras que la tasa de desempleo cayó hasta el 4,2%, aunque con una menor creación de empleo que en el mes anterior.