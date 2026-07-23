El BCE cumple con lo esperado y mantiene sin cambios los tipos de interés

Por el guion. El consejo de gobierno del Banco Central Europeo ha decidido por unanimidad mantener sin cambios los tipos de interés, de tal manera que la tasa de depósito continuará al 2,25%, la de las operaciones de refinanciación al 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo al 2,65%, después de la subida de 25 puntos básicos ya acometida en la cita de junio de la institución.

"Las perspectivas para los precios de la energía, si bien son muy volátiles, se sitúan actualmente cerca del escenario base de las proyecciones del Eurosistema para junio y muy por encima de los niveles registrados antes del conflicto en Oriente Próximo", subraya la entidad en un comunicado en el que, no obstante, advierte de que "la incertidumbre persiste y aún no se ha manifestado todo el impacto inflacionario de la crisis energética".

Precisamente a esta incertidumbre le ha puesto voz la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien ha garantizado una especial vigilancia sobre "cualquier riesgo de efectos de segunda ronda" para frenar una subida desbocada de la inflación. De hecho, aunque ha aplazado una eventual subida de los tipos al mes de septiembre, no ha querido comprometerse con un rumbo fijo en la política monetaria, más allá de garantizar que la inflación se estabilice en el 2% a medio plazo.

Por el momento, ya ha encargado un análisis exhaustivo sobre los costes del petróleo y del gas, a la vista de que las nuevas tensiones en Oriente Próximo están elevando la presión sobre los precios. "Es evidente que se está produciendo un recrudecimiento del conflicto y que existe una grave inestabilidad en los mercados de materias primas", ha resumido, para advertir de que el shock energético continúa alimentando el alza de los precios.

La tasa de inflación de la zona euro se moderó en el mes de junio en cuatro décimas, hasta el 2,8% frente al 3,2% correspondiente al mes de mayo, pero el Brent vuelve a asomarse a la barrera de los 100 dólares en las últimas jornadas.

"En buena posición"

Con todo, la presidenta del instituto emisor ha señalado que el BCE se mantiene en "una buena posición" para afrontar los riesgos derivados de la guerra en Irán.

En todo caso, ha recalcado que las medidas se irán adoptando en función de la evaluación constante de los datos.