Ferrovial prueba en Puerto Rico equipos autónomos de construcción de aeropuertos

Ferrovial ha comenzado a emplear equipos autónomos para construcción, con una tecnología que ha desplegado para ejecutar una pista aeroportuaria de más de 3,3 kilómetros de longitud y 46 metros de ancho en Puerto Rico.

Se trata, como ha explicado la empresa española, de un proyecto adjudicado por algo más de 200 millones de euros para llevar a cabo la obra sin interrumpir la actividad del aeropuerto internacional Rafael Hernández de Aguadilla, y ha permitido testar el funcionamiento de estos sistemas.

En concreto, Ferrovial ha incorporado tres rodillos compactadores que han sido adaptados tecnológicamente para funcionar de forma autónoma, bajo la supervisión de un solo operador, lo que permite que los equipos ejecuten múltiples pasadas dentro de un área delimitada siguiendo trayectorias planificadas.

La automatización de la maquinaria facilita el control "continuo y preciso" de cada fase de la construcción y contribuye a mejorar la productividad al reducir los tiempos de inactividad propios de las operaciones manuales. Este modelo, tal y como ha apuntado la compañía que dirige Rafael del Pino, "abre la puerta a una gestión más eficiente de los recursos en obra y anticipa nuevas formas de trabajo en las que la coordinación entre personas y maquinaria autónoma será cada vez más relevante".

"A medida que estas tecnologías evolucionen, se prevé un incremento de modelos colaborativos entre constructoras, organismos reguladores y proveedores tecnológicos, con el fin de crear estándares comunes y acelerar su adopción global de forma consolidada en el sector", concluyen desde la constructora.