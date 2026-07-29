Las grandes constructoras españolas aceleran al calor del auge mundial de las infraestructuras

Las grandes constructoras españolas siguen beneficiándose del fuerte ciclo inversor en infraestructuras. Los resultados semestrales de ACS y Ferrovial reflejan el impulso de la obra civil, las concesiones y los centros de datos, con Estados Unidos como principal motor de crecimiento.

En el caso de la compañía que lidera Florentino Pérez, obtuvo en la primera mitad del año un beneficio neto de 510 millones de euros, lo que supone más de un 13% por encima del mismo período del año anterior, tras elevar sus ingresos un 8,5%, hasta rozar los 26.200 millones de euros. Además, su cartera alcanzó un nuevo máximo histórico de casi 106.000 millones de euros, un 18,5% más que un año antes.

La evolución grupo descansa sobre el crecimiento de Turner, su filial estadounidense, y del desempeño de Cimic, la sucursal australiana, especialmente en lo que tiene que ver con centros de datos e infraestructuras deportivas, farmacéuticas y aeroportuarias.

En cuanto a la cotizada que preside Rafael del Pino, sus ganancias se limitaron a 258 millones de euros. Se trata de una cifra inferior a la registrada en el mismo período del ejercicio anterior en un 52%; un descenso que responde principalmente a las plusvalías extraordinarias registradas por la venta de activos en la primera parte de 2025. Así pues, excluido ese efecto, la compañía aumentó un 5% sus ingresos, hasta los 4.701 millones de euros, y un 14% su ebitda ajustado, impulsada por el buen comportamiento de la construcción, las autopistas y el negocio energético.

"Ferrovial ha completado una excelente primera mitad del año 2026, impulsada por el sólido desempeño de nuestros activos en Norteamérica. Mirando a futuro, vemos importantes oportunidades en proyectos greenfield (desde cero) complejos y en el creciente impulso de los modelos de colaboración público-privada en Estados Unidos, confiando en nuestra capacidad para seguir generando valor a largo plazo", ha apuntado su consejero delegado, Ignacio Madridejos.

Grandes constructoras españolas

ACS y Ferrovial son las dos grandes referencias españolas en el sector de la construcción. El primer puesto lo ocupa ACS, atendiendo a su volumen de negocio y a su cartera; mientras Ferrovial destaca por su valor bursátil y el peso de sus activos concesionales, sobre todo en autopistas y aeropuertos de Norteamérica.

El pódium se completa con Sacyr, que presentará mañana sus resultados semestrales, y Acciona, que hará lo propio un día después, aunque su escala es inferior. Mientras la empresa que dirige Manuel Manrique está más concentrada en concesiones y su capitalización ronda los 3.300 millones de euros; la que representa la familia Entrecanales la supera en facturación, pero sus negocios están diversificados entre las infraestructuras, la energía, el agua y el transporte.