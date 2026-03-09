Una firma británica de IA logra la mayor ronda de financiación de una startup europea

Su consejero delegado pronostica que en cinco años la IA se integrará en "todas las industrias, todos los productos y todos los empleos"

La compañía británica Nscale, un hiperescalador de infraestructura de IA, ha logrado levantar 2.000 millones de dólares mediante una ronda de financiación de Serie C, lo que otorga a la compañía respaldada por Nvidia una valoración de 14.600 millones de dólares.

El éxito que ha cosechado supone la mayor ronda de financiación levantada jamás por una startup europea. Entre sus principales financiadores están Aker ASA y 8090 Industries, si bien la transacción contó también con Astra Capital Management, Citadel, Dell, Jane Street, Lenovo, Linden Advisors, Nokia, Nvidia y Point72.

Esta nueva ronda permitirá, como ha explicado la empresa con sede en Reino Unido, acelerar el desarrollo global de Nscale de su infraestructura de inteligencia artificial integrada verticalmente —desde computación y redes de GPU hasta servicios de datos y software de orquestación— en Europa, Norteamérica y Asia.

El consejero delegado y fundador de Nscale, Josh Payne, ha pronosticado que en cinco años la IA se integrará "en todas las industrias, todos los productos y todos los empleos". De hecho, tras apuntar que estamos viviendo "la cuarta revolución industrial", ha apuntado que la inteligencia artificial permitirá acelerar el desarrollo de fármacos, prolongar la vida humana, aumentar la productividad e impulsar el crecimiento.

Al margen de ello, Nscale también ha anunciado la incorporación a su consejo de administración de Sheryl Sandberg, directora operativa de Meta hasta 2022; Nick Clegg, quien fue líder del británico partido Liberal Demócrata y, posteriormente, trabajó en Meta hasta 2025; así como de Susan Decker, quien presidió Yahoo! entre 2007 y 2009.

El CEO de Nvidia anima a Europa a aprovechar su base industrial para apostar por la IA

