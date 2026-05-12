La firma española de calzado Alohas impulsa su expansión en EEUU con tiendas en Nueva York y Los Ángeles

La firma española de calzado Alohas continúa apostando por el crecimiento internacional y, dentro de su expansión por Estados Unidos, ha anunciado ya la apertura de su segunda tienda en Nueva York y de la primera en Los Ángeles.

Estas nuevas tiendas se suman a la red internacional de Alohas —ya cuenta con presencia en ciudades como Londres, Ámsterdam, Barcelona, París, Madrid, Copenhague y Milán—, que apunta a nuevas inauguraciones a lo largo de este ejercicio.

Fiel a su innovador modelo de producción, las tiendas de esta marca ofrecen una experiencia centrada en el sistema bajo demanda. Así, cuentan con una selección limitada de producto, por lo que los espacios se centran más bien en invitar a los clientes a probar el producto y recibirlo posteriormente en su casa.

De este modo, según ha explicado la firma española, se optimiza la producción y se reduce el exceso de inventario, y afianza el compromiso de la marca con una moda más responsable y sostenible.