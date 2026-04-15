Los helados españoles Myka desembarcan en París y Nueva York

La marca española de helado de yogur griego Myka, presente ya en casi una veintena de países, acaba de anunciar que París y Nueva York serán sus próximos destinos.

En menos de tres años desde su creación, la firma fundada por Natalia Morales y Javier Ezquerro ha firmado más de 200 contratos de franquicia y tiene presencia ya en mercados clave de Europa, Latinoamérica, Oriente Próximo y Estados Unidos.

Así pues, desde su primera tienda en el madrileño barrio de Salamanca en 2023, sus helados han llegado ya a Ciudad de México, Miami o Lisboa, y próximamente estarán disponibles en la capital de Francia y en dos puntos de la gran manzana: el West Willage y el Rockefeller Center.

En paralelo, prepara su entrada en ciudades como Londres y en países como Brasil, Colombia e Irlanda, así como en Hong Kong, para proseguir con su expansión internacional.

Este crecimiento, como ha explicado la companía, obedece a una fuerte demanda internacional, impulsada por el interés de inversores y partners estratégicos en mercados clave.