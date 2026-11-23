El grupo ACS sigue apostando por el negocio de los chips, con la compra de una nueva empresa relacionada con la tecnología en Malasia dos años después de su primer salto a este terreno.

Si hace dos años el grupo que preside Florentino Pérez se embarcaba en la compra de la ingeniería Maverick, ahora, a través de Leighton Asia —propiedad del grupo Cimic—, ha decidido hacerse con LWE, una empresa malasia de servicios mecánicos, eléctricos y de fontanería de la que forma parte CLIN, su negocio de diseño y fabricación de salas blancas en las que producir semiconductores.

"La adquisición está en consonancia con nuestra estrategia de ampliar nuestras capacidades en tecnología avanzada y ofrecer a los clientes soluciones integradas que abarquen todo el proceso", ha declarado el CEO del grupo ACS y presidente ejecutivo de Cimic, Juan Santamaría.

Leighton Asia, que ya opera en Hong Kong, Macao, Singapur, Filipinas, Indonesia, Malasia, India y Tailandia, verá así reforzada su capacidad de prestar servicio a clientes en sectores de alto crecimiento, como los semiconductores, la industria farmacéutica, la sanidad, los centros de datos, las energías renovables y el desarrollo industrial.

De hecho, la propia empresa destaca que este nuevo movimiento la sitúa en una posición favorable para aprovechar las oportunidades que se abren en los mercados de tecnología avanzada y salas blancas en Asia, Australia y Europa.