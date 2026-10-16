El FMI recomienda a España aumentar la oferta de viviendas para frenar su precio

Para solucionar la crisis de vivienda en España, "la solución es sencilla: aumentar la oferta". Al menos así lo cree el FMI, que sostiene que el ritmo de construcción en el país no está siendo suficiente para hacer frente al incremento de población activa y eso empuja los precios al alza.

"Una mayor oferta es clave para garantizar que la vivienda sea más asequible", ha incidido el director del Departamento Europeo del FMI, Mateusz Szczurek, en medio de la polémica abierta en España que amenaza con protagonizar la campaña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

A este respecto, el economista polaco ha subrayado que la construcción de unas 100.000 casas al año es "muy poco" para el "inusual" incremento de la población activa en España, de modo que ha animado al gobierno a apostar por la inversión y a tomar medidas para agilizar los permisos.

Evolución económica

Esta semana, en el marco de sus reuniones de otoño en Bangkok, el FMI presentó una nueva edición de su informe Perspectiva Económica Mundial, en el que ha vuelto a señalar a España como la gran economía europea más dinámica, con un ritmo de expansión este año que duplicará el 1,1% proyectado para la eurozona.

De este modo, el PIB de España seguirá creciendo sustancialmente más que el resto de las grandes economías del euro, dado que el FMI anticipa que Alemania no superará el 1,3% ni Francia el 0,4%, mientras el dato de Italia se instala en el 0,8%.

En el lado opuesto, el de los precios, el FMI prevé que la tasa de inflación en España terminará el año promediando un 3,7%, de modo que supera ampliamente el 3,1% estimado para el conjunto de los países que comparten el euro.

Asimismo, las nuevas proyecciones de la institución con sede en Washington mantienen el dato de paro estimado para España en el 9,8% este año, lejos también del 6,3% previsto en la zona euro.

En este contexto, ante la aparición de algunos efectos secundarios indeseables en relación con el alto ritmo de crecimiento, el funcionario del FMI ha recomendado al gobierno español que aproveche para trabajar en la consolidación fiscal, a fin de estabilizar la economía y reducir los desequilibrios.

Análisis de España

En cuanto al mejor pronóstico para España en este 2026, la subdirectora del Departamento Europeo del FMI, Oya Celasun, ha destacado el crecimiento del empleo y el auge de los salarios, lo que ha permitido un buen desempeño del consumo privado.

En todo caso, ha puesto la lupa en que "existen necesidades fiscales y de reforma de las pensiones", al tiempo que ha considerado necesario impulsar la demanda de mano de obra a medida que la población envejece y la oferta laboral se reduce.