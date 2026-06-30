Un fondo de Mónaco toma el control de la marina de superyates de Barcelona

El puerto de superyates de Barcelona, Marina Port Vell, abre una nueva etapa bajo el control de un fondo de inversión con sede en Mónaco.

Con una concesión para gestionar la infraestructura que se extiende hasta 2048, Mirazur Capital, el nuevo accionista mayoritario, la incorporará a una estrategia orientada a construir y consolidar una plataforma de marinas prémium, con el Mediterráneo como mercado prioritario.

Situada en La Barceloneta y plenamente integrada en el centro de Barcelona, la instalación cuenta con 73 amarres, capacidad para recibir yates de hasta 190 metros de eslora y un muelle de unos 400 metros.

Marina del Port Vell, puerto para superyates en Barcelona | Marina Port Vell

Por el momento, según ha confirmado la propia marina del Port Vell, el actual equipo directivo, encabezado por Ignacio Erroz, continuará en sus puestos.

Esta operación constituye la tercera vez que un fondo de capital extranjero entra en la gestión de esta zona del puerto. La primera concesión recayó en manos de la empresa británica Salamanca Group en el año 2010, si bien siete años más tarde el fondo qatarí Qinvest entró en la ecuación al adquirir la deuda de la firma británica para entrar en su capital.

Desde 2021, la compañía del golfo Pérsico ha acometido inversiones por valor de veinte millones de euros en la marina catalana, al tiempo que su concesión se ampliaba hasta 2048.