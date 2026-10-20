Francia prepara la compra de hasta 150 locomotoras híbridas para modernizar su red ferroviaria

Francia necesita renovar los vehículos que se utilizan para la reparación y el mantenimiento de las vías del tren y, por eso, ha abierto un proceso para buscar en el mercado internacional un fabricante capaz de suministrar hasta 150 locomotoras híbridas a lo largo de los próximos veinte años.

En concreto, según el concurso lanzado por la empresa pública SNCF Réseau, responsable de la infraestructura ferroviaria del país, la operación combina la modernización del material rodante con la incorporación de tecnologías que permitan reducir la dependencia del diésel.

Por el momento, ha puesto en marcha un proceso de contratación que garantiza un pedido mínimo de 50 locomotoras y contempla la posibilidad de elevarlo hasta 150. Dado que las actuales comenzarán a alcanzar el final de su vida útil en 2032, pretende que ese año se reciban las primeras unidades de sustitución.

El objetivo, por tanto, pasa por asegurar la continuidad de los trabajos de mantenimiento con vehículos más modernos, capaces de desplazarse por buena parte de la red y de adaptarse a diferentes condiciones de operación.

Nuevas locomotoras

Una de las principales novedades es la tecnología de propulsión que se requiere para las nuevas locomotoras: combinarán motores térmicos con baterías y deberán poder funcionar utilizando cualquiera de los dos sistemas. Además, deberán alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora, desarrollar una potencia mínima de 750 kilovatios y mantener un peso máximo de 80 toneladas.

El plazo para que los fabricantes interesados presenten sus candidaturas estará abierto hasta el próximo 20 de noviembre, cuando la empresa seleccionará a los aspirantes que podrán participar en la negociación de las condiciones definitivas del suministro.