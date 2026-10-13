Italia busca nuevos trenes por más de 750 millones de euros

El norte de Italia abre una nueva oportunidad para la industria ferroviaria internacional. Las necesidades de modernización del transporte de pasajeros en Lombardía, una de las regiones con mayor actividad industrial y económica de Europa, han llevado a la empresa pública de la región a poner en marcha un concurso de 758,5 millones de euros para adquirir trenes eléctricos de nueva generación destinados tanto a renovar y ampliar los servicios regionales como a mejorar las conexiones con otros países.

El concurso se articula mediante un acuerdo marco con un único proveedor, que permitirá organizar las adquisiciones durante ocho años. De hecho, esos 758,5 millones de euros son la cuantía máxima para un contrato que prevé también el suministro de repuestos y otros materiales necesarios para el funcionamiento de los trenes.

El plazo vigente para presentar ofertas termina el 30 de noviembre, según los pliegos, que establecen asimismo que la calidad de las propuestas técnicas tendrá un peso del 70% en la adjudicación, frente al 30% correspondiente al precio.

La dimensión económica del contrato lo convierte en una oportunidad relevante para los grandes fabricantes europeos de material rodante, entre ellos los españoles que dispongan de modelos adecuados a las exigencias de la convocatoria, y también puede generar actividad para proveedores de componentes, equipos eléctricos, sistemas de control y otros elementos asociados a la fabricación y mantenimiento del material ferroviario.

Pero, además, la fabricación de trenes para servicios regionales y transfronterizos requiere adaptar los vehículos a las condiciones técnicas y de circulación de las redes en las que operarán.