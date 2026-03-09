El G7 no prevé liberar reservas de petróleo por ahora, pero no descarta hacerlo más adelante

Los países del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, han concluido su reunión de ministros de Economía y Finanzas sin un acuerdo para liberar conjuntamente reservas estratégicas de petróleo coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), aunque la opción sigue abierta, según ha informado el titular francés, Roland Lescure, al término del encuentro telemático.

"No estamos ahí aún. Lo que acordamos es usar el instrumento necesario, si fuera necesario, para estabilizar el mercado, incluida una potencial liberación de las reservas necesarias", ha explicado Lescure en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Economía de la Eurozona (Eurogrupo) en Bruselas, después de presidir la videollamada con el G7.

El ministro galo ha dicho que el trabajo seguirá en "el próximo par de días" y que habrá tantos contactos a nivel de G7 como sean necesarios "en los días, semanas y meses" que vienen, ya que están comprometidos a vigilar "estrechamente" la situación en Oriente Medio y su impacto en las economías globales.

"Seguimos la situación muy estrechamente, sobre los mercados, sobre la situación macroeconómica de nuestros países, pero también sobre el impacto diario para nuestros ciudadanos que se ven afectados directamente, en especial por el aumento del precio de los combustibles", ha resumido el ministro galo. De este modo, Lescure ha insistido en que están "preparados para tomar todas las medidas necesarias, incluido en las reservas almacenadas, para estabilizar los mercados".

EEUU, partidario de liberar barriles

En la reunión convocada, los ministros de Finanzas del G7 y Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, estaban llamados a abordar el impacto de la guerra con Irán en un momento en el que al menos tres países del G7, incluido Estados Unidos, apuestan por liberar reservas estratégicas en respuesta a la escalada de precios del crudo, que supera ya los 100 dólares por barril, según informó este mismo lunes el diario Financial Times.

En este sentido, una de las fuentes indicó que algunos funcionarios estadounidenses creen que sería apropiado la liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, entre el 25% y el 30% de los 1.200 millones de barriles de la reserva.

Por su parte el ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, ha señalado que, aunque el G7 mantiene abierta la opción de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo, por ahora considera que es prematuro adoptar esa decisión. "Este todavía no es el momento adecuado", afirmó.

En todo caso, Berlín se ha mostrado dispuesto a participar en una eventual liberación si la situación lo exige y siempre que se haga de forma coordinada con sus socios. "Estamos abiertos, también como República Federal de Alemania, a hacerlo en un procedimiento coordinado en el momento oportuno", ha explicado.

Debate en el Eurogrupo

El responsable alemán ha indicado que los ministros de Finanzas del G7 ya analizaron la cuestión y que el debate continuará en el marco del Eurogrupo y del Ecofin. Según ha señalado, los gobiernos observan con atención las posibles consecuencias de la crisis sobre los mercados financieros, el comercio y la economía, en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a los precios de la energía.

Paralelamente, ha advertido de que algunas grandes compañías petroleras podrían estar aprovechando la actual situación geopolítica para elevar los precios y aumentar sus beneficios. "Estamos viendo que la situación se utiliza para aumentar las ganancias propias", ha afirmado. En este contexto, Klingbeil ha defendido que la política no puede "quedarse mirando" y ha apostado por reforzar la supervisión del mercado y la transparencia en la fijación de los precios del combustible.

AIE advierte de deterioro en los mercados

Por su parte, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, que ha tomado parte en la reunión convocada por Lescure, ha advertido al grupo del deterioro de las condiciones de los mercados petroleros mundiales durante los últimos días.

El ejecutivo turco ha indicado a los ministros del G7 que, además de los desafíos relacionados con el tránsito por el estrecho de Ormuz, "se ha reducido sustancialmente la producción de petróleo", lo que genera "riesgos significativos y crecientes" para el mercado.

En este sentido, Birol ha señalado que se analizaron todas las opciones disponibles, incluyendo la puesta a disposición del mercado de las reservas de petróleo de emergencia de la AIE, que ascienden actualmente a más de 1.200 millones de barriles.

Al margen del G7, el director de la AIE ha apuntado que mantiene un estrecho contacto también con los ministros de Energía de países como Arabia Saudí, Brasil, India, Azerbaiyán y Singapur, para abordar la situación desencadenada por el conflicto en Oriente Próximo a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La UE estudiará liberar reservas

Por su parte, el comisario de Economía y Productividad de la UE, Valdis Dombrovskis, ha indicado que Bruselas sopesa varios pasos posibles ante la crisis energética y una de las opciones es "considerar la liberación de reservas de petróleo para un mayor abastecimiento durante la interrupción".

El comisario ha indicado que si el conflicto se prolonga durante más de dos semanas las economías europeas podrían sufrir un "importante golpe" por la presencia de estanflación, que supone un bajo o nulo crecimiento combinado con una fuerte inflación. Esta situación, ha añadido, supondría un "aumento de los precios" de la energía y efectos negativos sobre la confianza, interrupciones en la cadena de suministro y condiciones financieras más restrictivas. Por ello, hizo un llamamiento para reducir la escalada del conflicto lo antes posible.