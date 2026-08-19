Georgia moviliza 640 millones de euros para ganar peso en las nuevas rutas comerciales entre Europa y Asia

Georgia aspira a ganar peso como puerta comercial entre Asia y Europa y, para ello, está preparando una inversión que ronda los 640 millones de euros de cara a poner a punto las conexiones ferroviarias y por carretera desde el mar Negro y hacia el Caspio.

Casi la mitad de este paquete, unos 300 millones de euros, se destina a la compra internacional de 45 locomotoras eléctricas de mercancías en un concurso que ya está abierto y al que se pueden presentar ofertas hasta el 30 de octubre. El otro gran lote del programa, unos 270 millones de euros, servirá para ampliar y modernizar carreteras y autopistas; mientras el resto de los fondos cubrirá actuaciones de electrificación y digitalización de la red ferroviaria en una de las principales rutas comerciales entre los dos continentes.

No obstante, el proyecto cuenta con una dimensión que va más allá de Georgia. Forma parte del desarrollo del Corredor Medio, la ruta que conecta China y Asia Central con Europa atravesando el Caspio, Azerbaiyán y Georgia antes de alcanzar el mar Negro o Turquía, y su importancia ha ido aumentando a medida que las distintas tensiones geopolíticas han ido obligando a diversificar las rutas comerciales euroasiáticas.

De hecho, en este paquete de inversiones no solo se ha involucrado Georgia, sino también el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que cofinancian las mejoras y que también están actuando en infraestructuras de Azerbaiyán y Kazajistán. Así es que actualmente está en marcha la modernización del puerto kazajo de Aktau y permanece abierto hasta el día 28 un concurso público para la supervisión de las obras de reconstrucción de dos de sus muelles.

Multiplicar por cinco el tráfico

El interés de estos organismos internacionales revela el creciente peso estratégico de este corredor, por el que, según los cálculos del Banco Mundial, podría multiplicarse por cinco el tráfico de mercancías no petroleras entre Europa y Asia, hasta alcanzar un movimiento de aproximadamente 15,6 millones de toneladas.

Con este objetivo, el importe destinado a la renovación de infraestructuras en los tres países involucrados supera ampliamente los 3.000 millones de euros: solo en Kazajistán, las obras en marcha para construir una nueva línea de tren y para mejorar una carretera de más de 450 kilómetros concentran el 80% de esta cuantía.