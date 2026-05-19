La gestora sueca EQT liderará un fondo de la UE de 5.000 millones de euros para apoyar empresas tecnológicas

La gestora de fondos sueca EQT ha sido seleccionada por el Consejo Europeo de Innovación para orientar sus inversiones en empresas tecnológicas estratégicas. Para ello, manejará una cartera de 5.000 millones de euros con la que el bloque comunitario persigue evitar la fuga de capital e innovación fuera del continente.

Este vehículo de inversión, por tanto, apoyará a compañías europeas de sectores como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología, las energías limpias o el sector espacial, especialmente en fases avanzadas de crecimiento, cuando muchas de ellas recurren a inversión extranjera o trasladan su actividad fuera de Europa por falta de financiación.

La elección de la firma radicada en Estocolmo se produjo a raíz de una convocatoria pública y tras un proceso de evaluación de los aspirantes en el que se apostó por factores como la experiencia o la capacidad para captar financiación, y se aguarda que en los próximos días se formalicen todos los acuerdos legales y de gobernanza del instrumento, así como los trámites que requieran las empresas que han apostado por sumarse al Scaleup Europe Fund.

Las primeras inversiones articuladas a través de este fondo, que se decidirán con criterios de mercado, están previstas para el próximo otoño.