El gigante tecnológico chino Tencent cierra 2025 elevando su beneficio un 16%
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Supera los 28.250 millones de euros tras obtener unos ingresos de más de 94.000 millones de euros
El gigante tecnológico chino Tencent ha cerrado 2025 con un beneficio que supera los 28.250 millones de euros, un 15,9% más que el ejercicio anterior; mientras sus ingresos también aumentaron, pero en un 13,9%, hasta los 94.460 millones de euros.
Por divisiones, el mayor crecimiento se ha dado en el negocio publicitario, que registra una subida del 19,4% en sus ingresos al obtener 18.216 millones de euros. La mayor área, la de videojuegos y redes sociales, experimentó un auge del 15,7% y cosechó 46.400 millones de euros. De su lado, el departamento de fintech y servicios para empresas facturó 28.829 millones de euros, un 8,2% más.
"Nuestros negocios principales, altamente resilientes y generadores de efectivo, nos proporcionan los recursos para financiar nuestras crecientes inversiones en inteligencia artificial, incluyendo la contratación de talento de primer nivel en IA y la actualización de nuestra infraestructura de IA", ha destacado Ma Huateng, presidente y consejero delegado de Tencent, con la vista puesta en el desarrollo futuro de la compañía.
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