El gigante tecnológico chino Tencent cierra 2025 elevando su beneficio un 16%

El gigante tecnológico chino Tencent ha cerrado 2025 con un beneficio que supera los 28.250 millones de euros, un 15,9% más que el ejercicio anterior; mientras sus ingresos también aumentaron, pero en un 13,9%, hasta los 94.460 millones de euros.

Por divisiones, el mayor crecimiento se ha dado en el negocio publicitario, que registra una subida del 19,4% en sus ingresos al obtener 18.216 millones de euros. La mayor área, la de videojuegos y redes sociales, experimentó un auge del 15,7% y cosechó 46.400 millones de euros. De su lado, el departamento de fintech y servicios para empresas facturó 28.829 millones de euros, un 8,2% más.

"Nuestros negocios principales, altamente resilientes y generadores de efectivo, nos proporcionan los recursos para financiar nuestras crecientes inversiones en inteligencia artificial, incluyendo la contratación de talento de primer nivel en IA y la actualización de nuestra infraestructura de IA", ha destacado Ma Huateng, presidente y consejero delegado de Tencent, con la vista puesta en el desarrollo futuro de la compañía.