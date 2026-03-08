China busca conquistar la percepción europea

“Para que las relaciones entre China y Europa se mantengan estables y sólidas, es crucial que Europa tenga una percepción correcta de China”. En un contexto de fortalecimiento de las alianzas comerciales entre el viejo continente y el gigante asiático, en parte debido a la necesidad de ampliar el foco ante la errática política de la administración Trump, Pekín pretende un enfoque más amplio de las relaciones.

Durante la XIV Asamblea Popular Nacional, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha dado cuenta del aumento de visitas de líderes europeos a su país, lo que ha servido para multiplicar acuerdos, además del alza en el comercio bilateral —que supera el billón de dólares— y el turismo europeo.

Sin embargo, a la vista de las declaraciones de su canciller, el país que preside Xi Jinping no solo aspira a seguir conquistando el mercado europeo y a buscar vías de colaboración en los campos más innovadores, donde sus aliados políticos tradicionales no cuentan con un gran desarrollo. Limar la postura que Europa en general mantiene sobre su política interna es uno de los principales objetivos de la segunda economía del mundo.

En ese camino, blande la estabilidad de los acuerdos con Pekín, así como la certeza de las asociaciones mutuamente beneficiosas, como armas para conquistar a Europa; continente al que considera un importante sustento de la estabilidad internacional y un socio clave en el impulso de su modernización.

China y Europa, ha dicho Wang, son “mutuamente complementarias”. "La interdependencia no es un riesgo, los intereses entrelazados no son amenazas y la apertura y la cooperación no debilitarán la seguridad económica”, ha sostenido, desde el convencimiento de que “construir muros y barreras solo conducirá al aislamiento”.