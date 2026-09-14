Goldman Sachs apuesta por Marbella para un nuevo resort de salud y lujo

Marbella se prepara para sumar un nuevo destino de lujo. Pero esta vez no se trata solo de instalaciones de ocio o descanso, sino que su objetivo es el cuidado de la salud y la lucha contra los efectos del paso del tiempo.

Ilanga Capital ha cerrado con Goldman Sachs Alternatives un acuerdo para levantar Oakmond, un complejo dedicado a la longevidad y el bienestar: el banco estadounidense aportará 145 millones de euros a través de un préstamo sénior, mientras que los otros 115 restantes serán cubiertos con recursos propios del fondo gestionado por Pelayo Cortina Koplowitz.

Después de un año dedicado al diseño, la planificación y la tramitación de licencias, este acuerdo permite al proyecto entrar en su fase principal de desarrollo. Así, se prevé que las obras comiencen este otoño y se prolonguen durante aproximadamente 36 meses, de modo que Oakmond pueda abrir sus puertas en el tercer trimestre de 2029.

Nuevo proyecto de resort centrado en la salud y el bienestar, en Marbella | Ilanga Capital

El complejo ocupará una parcela de más de 53.000 metros cuadrados y reunirá un hotel de gran lujo con 140 habitaciones, una clínica especializada en longevidad y medicina preventiva, amplias instalaciones deportivas, una zona de bienestar y una propuesta gastronómica propia. Además, incorporará 28 residencias privadas destinadas a quienes busquen estancias más largas y un servicio personalizado.

Oakmond ocupará los terrenos del antiguo hotel-clínica Incosol, uno de los establecimientos pioneros del turismo sanitario de lujo en la Costa del Sol. Ilanga quiere recuperar aquel legado con un modelo actualizado que combine diagnóstico médico, tratamientos preventivos y hospitalidad de cinco estrellas, dirigido principalmente a clientes internacionales de alto poder adquisitivo.