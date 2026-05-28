Los grandes economistas alejan el miedo a la recesión

Las previsiones económicas se enfrían, pero el consenso de los economistas jefes descarta una recesión. Es la principal conclusión del informe de Perspectivas del Foro Económico Mundial, basada en una encuesta realizada a destacados analistas tanto del sector público como del ámbito privado: el 89% prevé que el crecimiento global se debilitará debido al impacto de la guerra en Oriente Próximo y a un enfriamiento del optimismo sobre la inteligencia artificial, pero solo 13% pronostica que la situación conduzca al shock.

El pesimismo de los economistas sobre la evolución queda patente, no obstante, al desmenuzar los datos de una consulta realizada entre el 6 y el 17 de abril. Los nueve de cada diez que aguardan ahora un deterioro económico son casi el doble de los que apostaban por esa situación a principios de año; y quienes apuntan que la caída será sustancial —sin llegar a crisis— se multiplican por cuatro.

El cierre del estrecho de Ormuz es el principal responsable de estos temores. Los economistas consultados calculan que su impacto es mucho peor que el de la crisis arancelaria del pasado año y apuntan que la situación podría equipararse a la generada por la pandemia si el bloqueo se mantiene, dados sus efectos en las cadenas de suministro globales y en el alza de los precios de energía y alimentos. De hecho, el consenso sobre la subida de la inflación es casi total: solo un 6% no cree que ocurrirá.

En este contexto, más de dos de cada tres encuestados aguardan una mayor volatilidad en los mercados, tanto de deuda privada como pública y bursátil.

"Hace tan solo unos meses, la comunidad de economistas jefes se mostraba cautelosamente optimista. El conflicto en Oriente Próximo cambió esa perspectiva, y se prevé que las secuelas económicas derivadas de la situación hasta el momento se prolonguen durante los próximos meses", ha explicado Saadia Zahidi, directora gerente de la organización internacional famosa por reunir anualmente en Davos a los principales líderes mundiales.

Análisis por regiones

Analizando la situación por regiones, los economistas jefes dan por hecho que las consecuencias afectarán con mayor dureza a la región de Oriente Próximo y al Norte de África, donde el 88% de los encuestados prevé un crecimiento débil o muy débil.

En el caso de Europa, la acechan crecientes riesgos de estanflación —a medida que el crecimiento se debilita y aumentan los temores inflacionarios—, mientras se espera que tanto India como Estados Unidos mantengan una relativa resiliencia gracias a la demanda interna y la inversión.

Inteligencia artificial

En cuanto a la IA, el 92% de los encuestados prevé una mayor adopción de esta tecnología a lo largo de los próximos doce meses, pero el optimismo sobre las mejoras de productividad derivadas de su uso se ha vuelto más moderado.

Solo en las tecnologías de la información y en la educación se han mantenido estables las expectativas y ahora los mayores retrasos en productividad se esperan en ingeniería, construcción, servicios públicos, medicina, atención sanitaria y servicios de cuidados.