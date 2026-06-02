Una de las grandes eléctricas de Reino Unido compra activos renovables por 649 millones de euros

Drax Group, una de las eléctricas con más peso en la generación de Reino Unido, ha acordado la compra de Bluefield Solar Income Fund por 649 millones de euros.

Con esta operación, la compañía incorpora casi 0,9 gigavatios de capacidad, principalmente en energía solar pero también en eólica terrestre, e incorpora una cartera de desarrollo de otros 2,9 gigavatios, lo que le inyecta un importante refuerzo en plena carrera hacia la descarbonización de la energía.

La transacción, que se espera que pueda completarse hacia el tercer trimestre de este año, se articula mediante un pago en efectivo de 1,07 euros por acción y los accionistas de Bluefield conservarán además un dividendo de 0,03 euros por título. Esta apuesta forma parte del plan para crecer en generación renovable, dotado con algo más de 2.300 millones de euros, de una empresa que cerró 2025 con cerca de 6.200 millones de euros en ingresos y unos 1.100 de ebitda ajustado.

Además, el contexto financiero juega a favor de Drax. La normalización de los tipos ha reducido el interés de los inversores por los vehículos de infraestructuras renovables, a pesar de que sus activos mantienen producción e ingresos. Gracias a ello, la eléctrica se ha hecho con los activos a un precio inferior al que marcan los libros del fondo, aun mejorando el precio de mercado para los accionistas.

Y es que, aunque la operación valora el capital de Bluefield en 649 millones de euros, el valor económico total del negocio adquirido, incluyendo deuda, se sitúa en torno a los 1.250 millones de euros.

"Contribuir al interés nacional"

Will Gardiner, consejero delegado de Drax, ha justificado este movimiento en la importancia de "contribuir al interés nacional" apostando por la energía renovable.

El hito que representa la oferta supone, como ha destacado, "la mayor operación" de la historia de la compañía.