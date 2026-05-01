Nueva York abre una nueva puja por renovables a gran escala

El estado de Nueva York ha vuelto al mercado con una nueva ronda de contratación para el despliegue de energía renovable a gran escala. Con el objetivo de acelerar el despliegue de energía limpia y garantizar un suministro asequible, ha publicado una convocatoria con la que busca seleccionar proyectos eólicos, hidroeléctricos y solares que estén suficientemente avanzados como para entrar en operación en un horizonte temporal corto.

Con el plazo para presentar la documentación abierto hasta el 19 de mayo, la convocatoria se articula en dos fases. Así, en la primera se evaluará si los proyectos que concurren están en condiciones de ser elegidos, mientras que la oferta formal queda para una segunda ronda. De este modo, la autoridad energética del estado aspira a quedarse solo con aquellos planteamientos con mayor grado de preparación técnica y comercial, de modo que puedan aprovechar los créditos fiscales dispuestos por el gobierno federal para energías limpias, que están a punto de vencer.

Se trata de la décima convocatoria anual de su esquema para renovables utility-scale, que en anteriores ejercicios ha servido para movilizar volúmenes significativos de inversión y nueva capacidad. Su escala resulta difícil de ignorar, toda vez que la corporación pública anticipa que puede desencadenar "inversiones de miles de millones de dólares".

De hecho, se enmarca dentro de un programa estatal que ya suma 61 proyectos de renovables a gran escala con más de nueve gigavatios de capacidad prevista y esta última convocatoria incorpora las lecciones aprendidas en rondas anteriores. Así, incluye disposiciones relacionadas con la indexación de los costes de los componentes y los estándares laborales que se deben cumplir, así como los necesarios compromisos a cumplir para resarcir a las comunidades desfavorecidas y las medidas que deben ponerse en marcha para la preservación de las tierras agrícolas.