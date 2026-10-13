Grecia acerca a concurso una nueva marina para más de 200 yates en Corfú

Grecia avanza hacia la construcción de una nueva marina en el norte de Corfú, una de sus islas con mayor tradición náutica. La instalación acaba de recibir la aprobación ambiental y tendrá capacidad para 241 embarcaciones, con una oferta dirigida tanto a barcos de recreo de tamaño medio como a yates de gran eslora.

El grueso de la marina estará formado por 232 amarres permanentes para barcos de entre diez y 35 metros, a los que se sumarán nueve puestos estacionales para superyates, con lo que Corfú busca reforzar su posición en el segmento de mayor gasto del turismo náutico.

Pero, además, el desarrollo combinará nuevos muelles y pantalanes con servicios para las embarcaciones y sus usuarios. En tierra, se reservarán unos 3.000 metros cuadrados tanto para las instalaciones necesarias para operar el puerto deportivo como para zonas comerciales y de restauración, dentro de unos 23.000 metros cuadrados totales de superficie en los que se computan también viales, aparcamientos o espacios verdes.

El visto bueno ambiental tiene gran relevancia desde el punto de vista inversor. Y es que la marina no estará explotada directamente por la administración, sino que se prevé conceder su construcción y gestión a un operador privado. De hecho, el lanzamiento del concurso está previsto de cara a finales de este mismo año.

Antes de ese paso, queda pendiente la decisión ministerial que fijará definitivamente la implantación de la marina. Superado ese trámite, el gobierno griego podrá abrir la competencia por una infraestructura con la que Corfú pretende ampliar su capacidad para el turismo náutico.