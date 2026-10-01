Abu Dabi levanta su nuevo distrito de lujo en torno a la que será su mayor marina

Abu Dabi quiere que su próximo gran barrio de lujo mire al mar. Con la que será la mayor marina de la ciudad en el centro de un desarrollo de unos 24.000 millones de euros, en torno al agua se desplegarán mansiones, villas y residencias vinculadas a marcas de lujo para una población prevista de más de 58.000 personas en la isla de Saadiyat.

Pero no se trata únicamente de un puerto deportivo rodeado de viviendas. El proyecto de Marsa Al Saadiyat ocupa 6,4 millones de metros cuadrados y ocho kilómetros de costa, de los que 5,6 kilómetros serán playas. La marina, con más de 350 amarres capaces de recibir desde pequeños veleros hasta superyates, estará acompañada por un club náutico, dos hoteles de alta gama y un paseo de un kilómetro con restaurantes y comercios.

Recreación de Marsa Al Saadiyat | Aldar

Aldar, la principal promotora del proyecto, desarrollará por sí sola activos valorados en unos 14.400 millones de euros que ya ha comenzado a trasladar del plano al mercado: los interesados en el primer residencial, compuesto por 351 villas independientes de cuatro, cinco y seis dormitorios, de las que algunas unidades superan los 2,7 millones de euros, ya pueden manifestar su interés.

El mar será su escaparate, pero no su único reclamo. A pocos minutos se encuentran el Louvre Abu Dhabi y el resto del distrito cultural de la isla, al que se incorporará el Guggenheim Abu Dhabi. El propio desarrollo de Marsa tendrá también un distrito de espectáculos, articulado alrededor de un centro de artes escénicas con capacidad para más de 6.000 espectadores. En palabras del consejero delegado de Aldar, Talal Al Dhiyebi, el objetivo es reforzar la posición de Abu Dabi como "una potencia en el panorama mundial del lujo".

Distrito cultural de Abu Dabi | Aldar

Infraestructuras

Pero todavía hay otro elemento importante para convertir este nuevo espacio en algo más que un enorme enclave residencial. Bajo el nuevo distrito está prevista una estación subterránea de alta velocidad, integrada en la futura red ferroviaria de Emiratos Árabes Unidos, mientras nuevos túneles y carreteras lo conectarán con el centro de Abu Dabi.

Además, la promotora ha reservado espacio para 140 kilómetros de recorridos peatonales, otros 46 kilómetros de vías ciclistas y un gran parque central, de manera que todas las viviendas queden a menos de 150 metros de una de esas rutas.

No se trata, por tanto, de un nuevo puerto rodeado de viviendas prémium, sino de una nueva dirección de lujo: en palabras del CEO de Aldar, "el capítulo más ambicioso hasta la fecha" en la transformación de la isla.