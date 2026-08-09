Grupo Hesperia compra a Intriva Capital el hotel de gran lujo La Zambra en la Costa del Sol

Grupo Inversor Hesperia (GIHSA) ha formalizado la adquisición a Intriva Capital del Hotel La Zambra, un establecimiento de cinco estrellas gran lujo situado en Mijas (Málaga), entre Marbella y la capital de la provincia.

La operación consolida la apuesta de la compañía por el segmento de turismo de lujo y amplía su presencia en Andalucía. Tras la adquisición, el complejo continuará comercializándose bajo la marca The Unbound Collection by Hyatt.

Grupo Hesperia pretende potenciar el posicionamiento internacional del establecimiento mediante el desarrollo de sus propuestas de gastronomía, bienestar y golf, con el objetivo de situar La Zambra entre los principales resorts de lujo del Mediterráneo.

El consejero delegado de Grupo Hesperia, Jordi Ferrer, ha destacado que el hotel constituye un activo diferencial por su "historia extraordinaria, una ubicación excepcional y un enorme potencial de creación de valor".

Ferrer se ha mostrado convencido de que La Zambra se consolidará como "uno de los referentes del turismo de lujo en España".

Un antiguo refugio de la 'jet set'

El establecimiento está situado sobre una colina flanqueada por dos campos de golf de 18 hoyos diseñados por Robert Trent Jones y cuenta con una trayectoria que se remonta a 1986, cuando abrió sus puertas con el nombre de Byblos.

El hotel se convirtió entonces en uno de los puntos de encuentro de la realeza y la 'jet set' internacional que visitaba la Costa del Sol.

Tras una reforma integral impulsada por Intriva Capital junto al estudio Esteva i Esteva, el complejo reabrió en 2022 bajo el nombre de La Zambra.

En la actualidad dispone de 197 habitaciones y suites, además de un spa de 2.000 metros cuadrados inspirado en los tradicionales hammams andaluces.

Su oferta gastronómica está integrada por cuatro espacios: Picador, Bamboleo, Palmito y La Bartola, con propuestas vinculadas a la cultura y la gastronomía de Andalucía.

Para la operación, Grupo Hesperia ha contado con el asesoramiento inmobiliario de Colliers y el asesoramiento jurídico de Garrigues.

Hesperia amplía su cartera hotelera

La adquisición se produce en un momento de crecimiento para Grupo Hesperia, que cerró 2025 con una facturación de 206 millones de euros y un beneficio récord de 38 millones, según los datos facilitados por la compañía.

Durante los primeros seis meses de 2026, la hotelera mantuvo la evolución positiva y alcanzó unos ingresos de 105 millones de euros, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Con la incorporación de La Zambra, Grupo Hesperia pasa a contar con 22 activos en España gestionados a través de su gestora Hesperia World.

La compañía opera tanto con sus propias marcas como mediante acuerdos con grupos hoteleros internacionales, entre ellos Hyatt, con enseñas como Hyatt Regency, Grand Hyatt, Secrets y The Unbound Collection.