La gestora francesa Tikehau Capital irrumpe en el negocio de los hoteles urbanos en España y Portugal

La gestora global de activos alternativos Tikehau Capital ha puesto en marcha Selecto, una nueva plataforma hotelera diseñada para el desarrollo y reposicionamiento de activos dentro del segmento select service en la Península Ibérica, con un objetivo de inversión total de entre 300 y 350 millones de euros.

La iniciativa se ha estructurado a través del segundo vehículo value-add de real estate de la firma francesa y se ha desarrollado en alianza con Quest Capital, que actuará como socio operativo en la gestión de los activos. Además, según ha informado la compañía en un comunicado, la cartera inicial ya cuenta con financiación sénior aportada por Maslow Capital.

Así pues, el proyecto arranca con una inversión inicial superior a los 150 millones de euros destinada a sus cuatro primeros desarrollos urbanos, ubicados en los nodos de MadBit y Las Tablas (Madrid), el entorno de la Fira en L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y junto al palacio de congresos FYCMA (Málaga).

Para la explotación de estos establecimientos, la plataforma ha firmado un acuerdo de franquicia con IHG Hotels & Resorts, para operar bajo la marca de quinta generación Holiday Inn Express.

Tras el inicio de las obras del primer complejo en el distrito tecnológico MadBit de Madrid —adjudicado a la constructora Aldara y bajo la gestión de Ayesa—, Tikehau Capital prevé extender el despliegue progresivo de Selecto hacia otras plazas estratégicas como Valencia, Sevilla, Bilbao, Lisboa y Oporto, tal y como ha avanzado.