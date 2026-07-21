Hallan en España un yacimiento de minerales críticos "de importancia mundial"

Berkeley Energía, la empresa minera que está llevando a cabo una búsqueda de minerales críticos en España en la provincia de Salamanca, ha localizado un yacimiento "de importancia mundial" de litio y, especialmente, de rubidio.

Además, según la información notificada al regulador español por parte de la compañía de origen australiano, la zona analizada cuenta con contenido accesorio de estaño, cesio, berilio, niobio y tantalio.

Ahora que se han localizado los minerales después de dos campañas de perforación, el director ejecutivo de Berkeley, Robert Behets, ha avanzado que se llevarán a cabo nuevas excavaciones antes de dar paso a la segunda fase del denominado proyecto Conchas: la realización de ensayos para optimizar su extracción.

De la importancia del hallazgo no solo ha hablado el responsable de la empresa, que lo ha descrito como "un hito significativo", sino que se refleja en su subida en Bolsa. Sus acciones se dispararon casi un 6%, hasta rozar los 0,3 euros por título, después de dar a conocer que el yacimiento minero alberga "aproximadamente" 49.000 toneladas de óxido de litio y más de 25.000 de óxido de rubidio.

Importancia de estos metales

Tanto Estados Unidos como Japón y Nueva Zelanda han clasificado el rubidio como mineral crítico debido a su "importancia estratégica y a la creciente demanda en aplicaciones de alta tecnología", pero también reviste importancia estratégica en Europa y Canadá. Es, según la empresa minera, una materia prima crítica para aplicaciones industriales y de tecnología avanzada utilizadas en sectores clave, como la defensa y el ámbito militar, el sector aeroespacial, las comunicaciones, la medicina y las energías renovables.

En cuanto al litio, está designado como material crítico y estratégico por la Unión Europea, ya que las baterías "son fundamentales para la descarbonización, la seguridad energética y la competitividad industrial".

11,8 millones de toneladas

Sobre el volumen del yacimiento, la documentación aportada por Berkeley a la Comisión Nacional del Mercado de Valores refiere que hay 11,8 millones de toneladas de roca con minerales valiosos.

Asimismo, en el informe consta que en el terreno explorado existen zonas poco profundas y de gran espesor con mineralización de litio y rubidio, con contenido accesorio de estaño, cesio, berilio, niobio y tantalio alojados en una unidad de leucogranito muscovitico. "La mineralización se extiende desde la superficie y sigue abierta en profundidad, lo que respalda el potencial de crecimiento de los recursos", señala, antes de sostener que se trata de una zona apta para su explotación a cielo abierto y en la que se prevé poder extraer "un gran volumen de material".