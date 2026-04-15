segmento prémium
Hermès también se desploma: la guerra de Irán frena al lujo francés
segmento prémium
Las acciones de Hermès han sufrido un desplome récord en la Bolsa de París, donde han llegado a perder hasta el 14,2% de su valor tras conocerse las cifras del primer trimestre. Al igual que le ha sucedido a LVMH, el impacto de la guerra en Oriente Próximo y el efecto negativo del tipo de cambio han impactado en sus resultados: con una cifra de negocio hasta marzo que superó ligeramente los 4.000 millones de euros, esta caída de poco más del 1% se ha amplificado hasta el 5,6% debido al impacto adverso de las divisas.
Atendiendo a la distribución geográfica de las ventas, los ascensos de Europa (3,2%) y América (6,4%) no compensaron las importantes bajadas de Oriente Próximo (13,4%) y Asia (4,5%), el mercado principal del fabricante del icónico bolso Birkin.
Al respecto, la firma francesa de moda y complementos de lujo ha apuntado que el negocio en Oriente Próximo se vio "significativamente afectado" por la guerra, específicamente Emiratos Árabes Unidos, pero también Kuwait, Qatar y Bahréin; y también sus ventas en Francia disminuyeron a causa de la desaceleración del flujo turístico vinculado a esta región.
Con todo, y a pesar del entorno geopolítico tan tenso, en La Maison siguen comprometidos a mantener su rumbo y a seguir fieles a su estrategia a largo plazo. "Respaldada por su abundante creatividad, su calidad inquebrantable y la lealtad de sus clientes, Hermès perseguirá su crecimiento rentable en 2026 con convicción y confianza", ha comentado Axel Dumas, presidente ejecutivo de la compañía gala, convencido de que los fundamentos de su modelo "siguen siendo, más que nunca, un elemento diferenciador clave".
Contenido patrocinado
También te puede interesar
segmento prémium
Hermès también se desploma: la guerra de Irán frena al lujo francés
expansión empresas
Los helados españoles Myka desembarcan en París y Nueva York
Lo último
DIPLOMÁTICOS DE 21 PAÍSES
Galicia defiende la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial en Madrid
SIN TRIUNFO DESDE 1962
Carlos Canal hace historia para el deporte ourensano ganando al esprint
APROBADA POR EL GOBIERNO
La Xunta estudia recurrir el decreto estatal para regularizar migrantes: "Nace mal concebida"
Ataque a Irán
Irán amenaza con escalar el bloqueo marítimo al mar Rojo