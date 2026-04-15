Hermès también se desploma: la guerra de Irán frena al lujo francés

Las acciones de Hermès han sufrido un desplome récord en la Bolsa de París, donde han llegado a perder hasta el 14,2% de su valor tras conocerse las cifras del primer trimestre. Al igual que le ha sucedido a LVMH, el impacto de la guerra en Oriente Próximo y el efecto negativo del tipo de cambio han impactado en sus resultados: con una cifra de negocio hasta marzo que superó ligeramente los 4.000 millones de euros, esta caída de poco más del 1% se ha amplificado hasta el 5,6% debido al impacto adverso de las divisas.

Atendiendo a la distribución geográfica de las ventas, los ascensos de Europa (3,2%) y América (6,4%) no compensaron las importantes bajadas de Oriente Próximo (13,4%) y Asia (4,5%), el mercado principal del fabricante del icónico bolso Birkin.

Al respecto, la firma francesa de moda y complementos de lujo ha apuntado que el negocio en Oriente Próximo se vio "significativamente afectado" por la guerra, específicamente Emiratos Árabes Unidos, pero también Kuwait, Qatar y Bahréin; y también sus ventas en Francia disminuyeron a causa de la desaceleración del flujo turístico vinculado a esta región.

Con todo, y a pesar del entorno geopolítico tan tenso, en La Maison siguen comprometidos a mantener su rumbo y a seguir fieles a su estrategia a largo plazo. "Respaldada por su abundante creatividad, su calidad inquebrantable y la lealtad de sus clientes, Hermès perseguirá su crecimiento rentable en 2026 con convicción y confianza", ha comentado Axel Dumas, presidente ejecutivo de la compañía gala, convencido de que los fundamentos de su modelo "siguen siendo, más que nunca, un elemento diferenciador clave".