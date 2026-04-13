La facturación de LVMH cae un 6% por el lastre de la guerra en Oriente Próximo

El gigante francés del lujo Louis Vuitton Moët Hennessy cerró el primer trimestre del año con unos ingresos de 19.121 millones de euros, lo que representa una caída del 5,8%. El impacto de la guerra en el golfo Pérsico ha supuesto un lastre en la mayoría de las unidades de negocio del grupo, pues el aumento de las ventas en un 1% ha quedado anulado por un efecto negativo del tipo de cambio del 7%.

La propia compañía ha detallado que la mayor reducción de sus ingresos se ha dado en la división de moda y marroquinería, pues ha alcanzado el 8,5%; por delante de la caída del 6,4% del segmento de perfumes y cosméticos. En paralelo, el comercio minorista ha experimentado una bajada del 3,3%; más que el 2,4% de contracción del área de vinos y bebidas espirituosas y que el 1,5% al que limitó su recorte el departamento de relojes y joyería, fuertemente impulsado por los resultados de Tiffany.

Atendiendo a sus principales mercados, Estados Unidos y sigue siendo el principal mercado del grupo francés, con un 26% de las ventas. No obstante, es el mismo porcentaje que engloba la fracción resto de Asia sin contar Japón, que alcanza independientemente el mismo 8% que Francia. El resto de Europa, por su parte, aporta un 18% del negocio del número uno mundial del sector del lujo.

En este escenario, de "un entorno geopolítico y económico particularmente afectado por el conflicto" iniciado el pasado 28 de febrero, LVMH ha declarado que se mantiene "alerta" pero "confiado" en la mejora de sus cifras. "El grupo sigue centrado en el desarrollo de sus marcas, impulsado por una política constante de innovación e inversión, así como por una búsqueda incesante de la calidad en sus diseños, su atractivo y su distribución selectiva", indica la empresa en un comunicado.