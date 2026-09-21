Una histórica licorera de EEUU lanza una opa sobre una destilería alemana para acelerar su expansión en Europa

Una de las grandes compañías privadas de bebidas espirituosas de Estados Unidos acelera su expansión por Europa. Sazerac ha anunciado una opa para hacerse con la alemana Berentzen, una destilería fundada en 1758 y cotizada en Frankfurt, con el objetivo de convertirla en una plataforma desde la que fabricar y distribuir sus bebidas en el continente. La operación llega además después de que el grupo estadounidense haya cerrado otras adquisiciones en Europa, entre ellas la reciente compra de la británica Au Vodka por 300 millones de libras.

En concreto, Sazerac ofrecerá 5,55 euros en efectivo por cada acción de Berentzen-Gruppe. El precio representa una prima del 68% respecto al precio medio ponderado por volumen de los tres meses anteriores al 16 de septiembre, último día antes de que el mercado conociera las conversaciones entre ambas compañías. Los órganos de administración y supervisión de Berentzen respaldan la operación y, a falta de examinar la documentación definitiva de la oferta, prevén recomendar a los accionistas que la acepten.

De materializarse, la operación uniría dos compañías cuyas raíces se remontan a los siglos XVIII y XIX. Berentzen nació hace 268 años en Haselünne, una pequeña localidad en el noroeste de Alemania, donde Johann Bernhard Tobias Berentzen abrió una destilería en 1758. Desde aquel negocio familiar de aguardientes, la empresa se ha convertido en un grupo de bebidas con presencia internacional y una cartera que incluye sus tradicionales licores de fruta, el vodka Puschkin y las bebidas sin alcohol Mio Mio, además de Citrocasa, especializada en sistemas para zumos. El grupo, que actualmente vende sus productos en más de sesenta países, mantiene también actividad industrial en Alemania; un activo que Sazerac pretende utilizar para ganar presencia comercial y capacidad de distribución en el mercado europeo.

Sazerac tiene una historia casi igual de larga. Sus orígenes se remontan a 1850 en Nueva Orleans y, a diferencia de muchos de los grandes grupos mundiales de bebidas, continúa en manos privadas. Desde Estados Unidos ha construido durante décadas una amplia cartera de bourbon, whisky y otros espirituosos y ha extendido progresivamente su actividad internacional a través de distintas adquisiciones.

La compra de Berentzen, precisamente, responde a esa lógica. Permitirá al grupo estadounidense incorporar marcas locales ya implantadas, pero también aprovechar sus instalaciones para fabricar y distribuir también sus marcas propias en Europa, además de los de la compañía alemana y marcas blancas. "Estamos convencidos de que la combinación nos permitirá fabricar y distribuir bebidas espirituosas para toda Europa y más allá con mayor flexibilidad y rapidez", sostiene Jake Wenz, presidente y consejero delegado de Sazerac.

Expansión de Sazerac

La ofensiva europea de Sazerac no comienza en Alemania. Entre las operaciones recientes mencionadas por la propia compañía figuran la adquisición de The Last Drop Distillers, una empresa con origen británico; la irlandesa Hawk’s Rock Distillery y, más recientemente, Au Vodka en Reino Unido. La incorporación de Berentzen le proporcionaría ahora una plataforma industrial y comercial asentada en el mercado continental.

La opa será voluntaria y en efectivo y estará condicionada a que Sazerac alcance al menos el 50% del capital más una acción, algo que esperan que pueda concluirse en el último trimestre de este año y que concluiría con la salida de Berentzen cotizando.