Uber lanza una OPA sobre el dueño de Glovo para crear un gigante mundial del reparto

Uber Technologies ha firmado un acuerdo de fusión con Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, por el que lanzará una oferta pública de adquisición voluntaria que implica un valor patrimonial que roza los 13.000 millones de euros.

Con esta operación, la firma estadounidense aspira a hacerse con el 100% de la empresa germana y crear un gigante mundial de las entregas a domicilio. Y, con el objetivo de hacerse con al menos la mitad más una de las acciones, ofrece 41,5 euros por título, lo que supone una prima cercana al 34% sobre la cotización media de los últimos tres meses.

De salir adelante, Uber verá reforzada de forma significativa su presencia internacional, pues la red de Delivery Hero tiene un importante peso en Europa, Asia, Oriente Próximo y América Latina, y alcanzará un total de 99 mercados. De este modo, se convertirá en una de las mayores plataformas mundiales de movilidad y reparto.

Uber, que ya poseía prácticamente la cuarta parte de Delivery Hero, ha recibido el respaldo del consejo de administración de la empresa germana y el compromiso de Prosus, uno de sus principales accionistas, de que le venderá su 17%.

Exclusiones

Como parte del proceso, Delivery Hero ha acordado desprenderse de varios negocios para reducir posibles problemas de competencia en mercados donde Uber Eats y Delivery Hero ya operan en paralelo.

En concreto, se transferirán a SSW Partners las operaciones de Glovo en España, Portugal, Moldavia, Polonia y Rumanía; las de foodora en Austria, República Checa, Noruega y Suecia; las de efood en Grecia; las de Foody en Chipre; las de PedidosYa en Chile y Ecuador y las de Yemeksepeti en Turquía.

En estos 14 casos, Uber no adquirirá el control de esos negocios, sino que SSW buscará socios estratégicos que puedan posicionarlos mejor. "Para que puedan seguir prosperando", han destacado Josh Steiner y Antonio Weiss, procedentes del fondo de inversión con sede en Nueva York.

Plazo de venta

Con el cierre de la transacción previsto para el segundo semestre del año que viene, por parte de ambas firmas han celebrado el acuerdo.

"Ampliaremos el servicio de reparto asequible y fiable a millones de personas más en muchas de las economías más dinámicas del mundo, a la vez que crearemos más oportunidades para comerciantes y repartidores", ha comentado Dara Khosrowshahi, el consejero delegado de Uber, mientras Niklas Östberg, el CEO de Delivery Hero, ha destacado que se trata de una alianza "ideal" para potenciar las fortalezas de ambas empresas en beneficio de los clientes.