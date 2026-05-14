Honda registra pérdidas millonarias por los aranceles y Suzuki ve caer su beneficio operativo

El fabricante de vehículos japonés Honda ha registrado pérdidas por importe de 2.292 millones de euros en su año fiscal 202 (abril de 2025-marzo de 2026, ambos incluidos), frente al beneficio neto de 4.520 millones de euros del año fiscal 2025, según informó la compañía. Este mal resultado se explica por el cambio en la estrategia de vehículos eléctricos puesto en marcha por la marca, así como por el impacto de los aranceles a la importación de vehículos por parte de Estados Unidos.

Por su parte, el grupo nipón Suzuki obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.375,8 millones de euros al cierre de su año fiscal 2025, lo que supone un alza del 5,6% sobre el mismo período del ejercicio anterior, impulsado por el crecimiento de las ventas globales y la fortaleza del mercado indio, según publica el fabricante en su cuenta de resultados. Sin embargo, su beneficio operativo cayó un 3,1%,

Los ingresos de Honda crecieron un 0,5% interanual, hasta alcanzar los 117.851 millones de euros, debido principalmente al aumento de la facturación en el negocio de motocicletas, que se vio parcialmente compensado por la disminución de las ventas en el negocio de automóviles, así como por los efectos negativos de la conversión de divisas.

Por su parte, el resultado operativo también se ha situado en negativo, en 2.240 millones de euros, frente a los 6.490 millones del año fiscal 2025. La cifra se ha visto impactada por los aranceles de Estados Unidos, aunque ha estado parcialmente compensada por un aumento de las ganancias atribuible a los impactos en los precios y los costes.

Elevar ingresos en 2027

De cara al año fiscal 2027, Honda prevé elevar sus ingresos un 6,2% respecto al último ejercicio y espera obtener un beneficio neto atribuido de 1.406 millones de euros. Ante los cambios en el entorno del mercado, y como parte de la revisión de sus planes de lanzamiento de productos, la compañía decidió cancelar el lanzamiento y desarrollo de algunos vehículos eléctricos.

En China, si bien el mercado de vehículos eléctricos continúa creciendo, la competencia se ha intensificado debido a la rápida aparición de nuevos fabricantes. Ante este entorno "tan exigente y competitivo", la compañía también ha revisado sus planes de lanzamiento de productos para ciertos modelos eléctricos.

Cae el beneficio operativo de Suzuki

Por su parte, Suzuki mejoró su beneficio neto atribuido un 5,6% respecto al año anterior, pero el beneficio operativo del grupo decayó un 3,1%, hasta los 3.369,3 millones de euros, al verse afectada la compañía por el aumento de los costes de materias primas y las inversiones en tecnología y capital humano.

La multinacional explicó que el incremento de los precios de materias primas, especialmente en India, tuvo un impacto negativo de 85.000 millones de yenes sobre el beneficio operativo, aunque logró compensar parcialmente este efecto gracias al aumento del volumen de ventas, mejoras en la mezcla comercial y reducciones de costes.

Al mismo tiempo, sus ingresos por facturación aumentaron un 8% en términos interanuales, hasta alcanzar los 34.036,4 millones de euros. Suzuki atribuye este crecimiento al aumento en el volumen de ventas de sus vehículos a nivel mundial.

India, motor del crecimiento

El fabricante japonés vendió 3,32 millones de automóviles en todo el mundo, un 2,4% más que el año anterior, gracias principalmente al crecimiento registrado en India, Pakistán y África.

En India, su principal mercado, las ventas alcanzaron un récord de 1,86 millones de unidades, un 3,7% más, impulsadas por el lanzamiento del nuevo SUV Victoris y por la recuperación de la demanda tras la revisión fiscal del GST. Además, las exportaciones desde el país crecieron un 34,6%, hasta 448.000 unidades.

La compañía prevé ampliar su capacidad productiva en India hasta 2,9 millones de vehículos anuales con la entrada en funcionamiento de nuevas líneas de producción en las plantas de Kharkhoda y Hansalpur durante el primer semestre fiscal de 2026.

En Japón, Suzuki mantuvo el liderazgo en el segmento de minicoches (kei cars) por tercer año consecutivo, con una cuota del 33% y vendió 725.000 unidades en su mercado nacional (+1%). Además, logró un récord histórico en ventas de vehículos compactos y medianos, apoyado en modelos como el Jimmy Nomade, el XBEE y el eléctrico e Vitara.

Menores beneficios en 2026

De cara al ejercicio fiscal 2026, Suzuki estima unos ingresos de unos 36.775 millones de euros, un 8,1% más, pero anticipa un desplome de hasta el 13,5% en el beneficio atribuible a los accionistas, hasta los 2.055 millones de euros. También pronostica una caída del 8,5% en el beneficio operativo, hasta unos 3.082,5 millones de euros, debido al incremento continuado de los costes de materias primas.

Por otro lado, la empresa prevé vender 3,55 millones de automóviles y 2,32 millones de motocicletas durante el próximo ejercicio, con especial crecimiento en Asia gracias al aumento de capacidad industrial en India.

Asimismo, advirtió de que no ha incluido en sus previsiones el posible impacto derivado de la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, aunque calcula que, en el peor escenario, podría afectar negativamente en unos 540,8 millones de euros al beneficio operativo anual.