Hong Kong abrirá un centro de innovación sobre chips y semiconductores

El gobierno de China establecerá en Hong Kong un centro de innovación sobre tecnología avanzada de chips y semiconductores de tercera generación, el primero de estas características fuera del continente, en virtud de una inversión cercana a los 24 millones de euros.

El objetivo de las autoridades con estas instalaciones pasa por acelerar la comercialización de la investigación local y por incrementar el papel de la ciudad en la modernización industrial de la alta tecnología china, así como por impulsar el avance del país en general en tecnologías críticas.

De hecho, este centro se enmarca en la estrategia de aceleración de la nueva industrialización, que irá abriendo asimismo otras líneas piloto en distintas categorías de la I+D+i, y entronca con el centro de chips para sistemas inteligentes que ya abrió sus puertas en 2020 y que trabaja en el diseño de circuitos integrados para aplicaciones de IA.

Ahora, en línea con el propósito de China de avanzar hacia la autosuficiencia tecnológica, esta nueva iniciativa busca atraer talento y empresas del ámbito internacional, reforzando así la reputación de Hong Kong como un centro de innovación tecnológica de alto nivel.

Y es que esta nueva infraestructura está pensada para integrar toda la cadena industrial, desde la investigación básica y el desarrollo de prototipos hasta la producción en masa, en el marco de la agenda del gobierno chino de convertir Hong Kong en uno de sus centros internacionales de innovación junto con Pekín y Shanghái.