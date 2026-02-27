El chef Daniel Boulud desembarca en Hong Kong

El chef francés Daniel Boulud abrirá las puertas en los próximos días de su primer restaurante en Hong Kong. Y lo hará de la mano del Mandarin Oriental, al que se conectará a través de una pasarela cerrada desde el complejo comercial y de oficinas Prince's Building.

Precisamente en ese entorno, la Terrace Bouloud utilizará el comedor principal para servir desayunos, el té de la tarde y cenas; mientras la terraza en la azotea ofrecerá una creativa carta de cócteles, una carta de vinos con enfoque francés y selectas cervezas locales seleccionadas. Todo ello, con vistas panorámicas de Puerto Victoria y del skyline de la ciudad.

El chef francés Daniel Boulud | Terrace Boulud

El elegante local, una mezcla entre la sofisticación francesa y el glamour internacional hongkonés, ha sido diseñado por el estudio parisino Malherbe, y ofrece un mobiliario de carpintería curva, iluminación en capas y una barra escultural de ónix verde como punto focal, con pantallas digitales que proyectan paisajes cambiantes que evocan el paisaje visto desde la ventanilla de un tren.

Los menús de la brasserie siguen los pilares del chef Estrella Michelin: La Tradition, su interpretación de la cocina francesa clásica; La Saison, con productos de temporada; Le Potager, su canto a los vegetales; y Le Voyage, que refleja la inspiración global del chef.