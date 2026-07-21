Iberdrola desembarca en el negocio de las redes eléctricas en Finlandia

La energética española Iberdrola ha dado un nuevo paso adelante en su estrategia por crecer en el negocio de redes eléctricas y ha alcanzado un acuerdo para adquirir Caruna, la principal compañía de distribución eléctrica de Finlandia, en una transacción que valora el 100% de la empresa en cerca de 5.000 millones de euros y que permite al grupo desembarcar en este negocio en el país nórdico.

En concreto, la operación supondrá un desembolso de 2.014 millones de euros por el 80% de los fondos propios de la compañía, que se reparten entre Ontario Teachers, el mayor plan de pensiones monoprofesional de Canadá —que administra los fondos de jubilación de docentes activos y retirados en la provincia de Ontario— y de la firma de inversión estadounidense KKR; mientras que los fondos de pensiones nórdicos AMF y Elo mantendrán su participación actual del 20%. La transacción se compondrá de un pago de unos 1.014 millones de euros en la fecha de consumación de la operación y un pago diferido de 1.000 millones de euros, aproximadamente, que se abonará en los 30 meses siguientes al cierre, sujeto a los ajustes habituales en este tipo de operaciones.

Caruna es el mayor operador de distribución eléctrica de Finlandia: presta servicio a un millón y medio de personas, más del 20% de la población finlandesa, y cuenta con una red de aproximadamente 89.000 kilómetros, de los que un 67% están soterrados. Además, a través de dos concesiones de distribución, opera en el área que rodea el centro de Helsinki y en la región de Joensuu, donde existe una fuerte actividad industrial y una creciente demanda asociada a nuevos centros de datos, además de importantes desarrollos residenciales.

Para el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, esta operación refuerza "la apuesta estratégica" del grupo por las redes eléctricas "como infraestructuras esenciales para impulsar la seguridad energética, la autosuficiencia y la competitividad". "Finlandia ofrece una elevada calidad crediticia y un marco regulatorio predecible y atractivo, y Caruna cuenta con unas fuertes perspectivas de crecimiento por la necesidad de redes ligada a la nueva generación renovable, la demanda creciente de los sectores industrial y residencial y la electrificación de la economía", ha añadido.

Venta en México

Con esta operación, tras la reciente desinversión de su negocio en México a través de su venta al grupo Cox hace unos meses por unos 3.400 millones de euros, la energética refuerza su estrategia de centrar sus inversiones en el negocio de redes en mercados estables y con regímenes regulatorios atractivos.

Así, se espera que la compañía incremente sus resultados alrededor de un 7% anual en los próximos años, con inversiones de entre 200 y 300 millones anuales para reforzar y digitalizar su red eléctrica en un contexto de fuerte crecimiento de la capacidad renovable.

Dentro de esa apuesta por el negocio de redes eléctricas para impulsar la electrificación, Iberdrola ya cerró en 2024 la compra del 88% de la eléctrica inglesa Electricity North West (ENW), en una operación en la que el valor total de la compañía rondaba también los 5.000 millones de euros.