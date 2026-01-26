Siete bancos americanos y europeos respaldan a Cox para comprar Iberdrola México

Hasta siete bancos americanos y europeos respaldan la operación de compra de Iberdrola México por parte de Cox Energy, una operación que supondrá el desembolso de 2.238 millones de euros.

Se trata, por tanto, de una financiación sindicada con los estadounidenses Citi y Goldman Sachs, el británico Barclays, el germano Deutsche Bank, los españoles Santander y BBVA y el canadiense Bank of Nova Scotia, que se suma a capital aportado por Cox y a otros recursos procedentes de inversores institucionales.

Este apoyo, para la utility de agua y energía, permite ejecutar la adquisición, al tiempo que muestra la confianza en su capacidad para crear valor a través de la adquisición de Iberdrola México.

Es más, para el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, esta compra permitirá elevar la empresa a "un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico", así como consolidarse "con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano".

La operación

El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada operativa superior a 2.600 megavatios, una cartera de proyectos de generación de 12 gigavatios y la mayor suministradora privada de México, con aproximadamente un 25% de cuota de mercado, más de 20 teravatios-hora y más de 500 grandes clientes.

Por su parte, Cox, que convertirá México en uno de sus principales focos de negocio en el mercado latinoamericano, ya ha avanzado que integrará a la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, que está compuesta por cerca de 700 profesionales.