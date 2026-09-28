India busca constructor para su primer ferrocarril semirrápido por 1.730 millones de euros

India ha abierto uno de sus mayores concursos ferroviarios del año. La compañía ferroviaria pública busca en el mercado global una empresa o consorcio que construya por unos 1.730 millones de euros una nueva línea que conectará Ahmedabad, una de las mayores ciudades industriales del oeste del país, con Dholera, el nuevo polo manufacturero que el país está levantando desde cero.

El contrato concentra prácticamente toda la construcción en un único paquete. Incluye la obra civil, viaductos y puentes, estaciones, las dos vías ferroviarias, electrificación, señalización y telecomunicaciones, un centro de control y las conexiones con el futuro aeropuerto internacional de Dholera. El adjudicatario asumirá también la integración de los sistemas, las pruebas y la puesta en servicio, y dispondrá de 42 meses para completar los trabajos. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 12 de diciembre, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional.

Este concurso forma parte de una inversión global de 1.890 millones de euros para desarrollar el corredor al completo. La línea principal tendrá unos 109 kilómetros —a los que se suman otros 25 de ramales— y está diseñada para convertirse en el primer ferrocarril semirrápido de la red convencional india de cara a principios de la próxima década.

Pero detrás del tren está, sobre todo, Dholera. India está desarrollando allí desde cero un nuevo núcleo industrial al que quiere atraer manufactura avanzada y convertirla en uno de los centros de su todavía incipiente industria de semiconductores. De hecho, Tata Electronics está construyendo en la zona la primera gran fábrica comercial de chips del país, para lo que se ha aliado con el gigante tecnológico neerlandés ASML y ha previsto una inversión de cerca de 10.000 millones de euros.

La nueva línea ferroviaria se convierte así en otra pieza del despliegue de infraestructuras alrededor de la futura ciudad, tras la reciente inauguración de una autopista de 109 kilómetros entre Ahmedabad y Dholera que acompaña el despliegue con el que Nueva Delhi aspira a hacerse un hueco en el mercado mundial de semiconductores.