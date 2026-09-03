Delhi abre al mercado una nueva ampliación de su metro

Delhi ha abierto al mercado dos de las piezas fundamentales de su próxima ampliación del metro. La compañía pública que gestiona la red busca constructor para levantar más de once kilómetros de viaducto y diez nuevas estaciones, mientras busca en el ámbito internacional un suministrador de hasta 158 trenes para su red de suburbano.

En cuanto al primer contrato, abierto a recibir ofertas hasta el 12 de octubre, guarda relación con el proyecto de ampliación de la línea roja del que ahora sale una fase inicial. Pero en paralelo, hasta el día 24, Delhi Metro busca una empresa que se encargue del diseño, la fabricación, el suministro, las pruebas y la puesta en servicio de 68 trenes—además de equipos para talleres, herramientas y sistemas de diagnóstico y un servicio de mantenimiento integral durante 15 años— que utilizarán este corredor.

Sin embargo, las oportunidades en el mercado indio de infraestructura pública no acaban ahí, ya que Delhi Metro ha abierto otro concurso para adquirir otros 90 coches destinados a otra prolongación de su red. En este caso, el contrato incluye 35 años de mantenimiento y las ofertas pueden presentarse hasta el 28 de septiembre.

Si bien el importe oficial de estas operaciones no se ha publicado en la ficha de contratación, los procedimientos cuentan con el respaldo financiero de Japón, uno de los principales financiadores internacionales de la red de metro de Delhi desde sus primeras etapas.

Esta nueva contratación forma parte de la cuarta fase de expansión del metro de Delhi, un programa que está extendiendo la red hacia las áreas periféricas de una de las mayores aglomeraciones urbanas del mundo. Así es que su red supera ya los 390 kilómetros, y continúa creciendo más allá de los límites de la capital de India.