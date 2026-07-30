India licita un hospital universitario de 1.400 camas por 230 millones de euros

Oportunidades

El contrato incluye el diseño y la licitación de la primera fase de un complejo sanitario que llegará a albergar 2.800 camas y el plazo para concurrir está abierto hasta el 17 de agosto

Uno de los bloques del hospital actual, en Ranchi (India)
Uno de los bloques del hospital actual, en Ranchi (India) | Thnckv

El estado indio de Jharkhand ha abierto una licitación internacional para diseñar y construir un hospital universitario de 1.400 camas en Ranchi, su capital.

Con una inversión prevista de unos 230,2 millones de euros, la convocatoria corresponde a la primera fase de un complejo sanitario proyectado para alcanzar las 2.800 camas.

En concreto, la actuación comprende un hospital multiespecialidad y una facultad de Medicina, que deberán ejecutarse mediante un único contrato de diseño y construcción.

La licitación, cuyo plazo para concurrir finaliza el 17 de agosto, exige una garantía provisional de unos 2,3 millones de euros, lo que da muestra de que el procedimiento está dirigido a grandes constructoras o consorcios con capacidad técnica y financiera internacional.

Financiación

Este proyecto está respaldado por el Banco Asiático de Desarrollo, que apuesta por ampliar y modernizar la infraestructura sanitaria de Jharkhand, uno de los estados con mayores carencias sanitarias de India, y resulta relevante para empresas de diversos sectores vinculados.

Y es que al margen de la propia construcción del centro hospitalario, su puesta en marcha —y posterior ampliación— generará oportunidades en ámbitos como ingeniería, climatización, sistemas eléctricos, tratamiento de aguas, tecnología médica, equipamiento docente y gestión de grandes complejos sanitarios.

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