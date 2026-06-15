La filial australiana de ACS se hace con un proyecto residencial de lujo en India

ACS, a través de una empresa del grupo Cimic, su filial australiana, se ha adjudicado un contrato para llevar a cabo un proyecto residencial de lujo en Mumbai (India) con el que aspira a generar unos ingresos de, aproximadamente, ochenta millones de euros.

En concreto, Leighton Asia desarrollará el proyecto conocido como Embassy Citadel para Embassy Developments Limited, uno de los principales promotores inmobiliarios del país. Se trata de un edificio de unos 300 metros de altura con una superficie construida de unos 192.000 metros cuadrados.

"Esta adjudicación demuestra la capacidad consolidada del Grupo para ejecutar promociones residenciales de gran altura", ha destacado el CEO del grupo ACS y de Hochtief y presidente ejecutivo del Grupo Cimic, Juan Santamaría, antes de recordar que Leighton Asia ya ejecutó "con éxito" varios proyectos residenciales a gran escala en India.

"Nuestra experiencia en entornos urbanos complejos, combinada con nuestro compromiso con la seguridad, la calidad y la ejecución fiable, nos posiciona como un socio de confianza en el sector residencial de alta gama", ha subrayado el consejero delegado de la empresa que preside Florentino Pérez.